Додаток Truth Social запустився у неділю ввечері в магазині додатків Apple. А вже у понеділок вранці потрапив у топ завантажень.
Цікаво Соціальну мережу Дональда Трампа зламали через кілька годин після запуску
Що відомо про соціальну мережу Трампа
Що відрізняє Truth Social!? Ми є соціальною мережею, вільною від політичної дискримінації. Приєднуйтесь до нас і діліться, спілкуйтеся й отримуйте задоволення! Слідуйте за Правдою!
– написали розробники на сторінці додатка в App Store.
- Як повідомляє джерело, додаток автоматично завантажився на пристрої тих користувачів, які самостійно записалися в лист очікування.
- Багато користувачів повідомили, що у них виникли проблеми з реєстрацією облікового запису. Вони бачили повідомлення про необхідність зачекати через "величезний попит".
- Якщо подивитись на скриншоти, опубліковані на сторінці завантаження, сервіс копіює загальні мотиви дизайну Twitter, який Дональд Трамп любив найбільше з усіх соцмереж, де його заблокували.
Truth Social копіює дизайн Twitter / Скриншоти 24 каналу
Truth Social копіює дизайн Twitter / Скриншоти 24 каналу
На папері все звучить красиво. Однак попереднє перебування Трампа у соцмережах закінчилося штурмом Капітолію. Що вийде у його команди цього разу, покаже час. Нагадаємо, раніше Truth Social зламали одразу після тестового запуску й опублікували на сайті непристойні зображення.