Clubhouse – соціальна мережа, в якій користувачі взаємодіють один з одним за допомогою голосових повідомлень. Аудиторія платформи перевалила за 3 мільйони осіб, а інвестори оцінили її в 1 мільярд доларів. Тим не менш, вона поки не приносить доходу. Користувачі Clubhouse почали продавати запрошення в соцмережу після ефіру Ілона Маска. Ціни доходять до 800 доларів за штуку.

Джерело: Business Insider

За даними видання, користувачі торгують запрошеннями через Twitter, eBay і Craigslist за 15, 50 або навіть 100 доларів. Проте, це не межа. Розповідаємо, чим так зацікавила користувачів нова соцмережа, якій ще немає й року.

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Можливості додатку

Стартап заснував колишній працівник Google Пол Девісон. У соцмережі є віртуальні кімнати, в яких можна як непомітно слухати чужі розмови в якості подкастів, так і активно підключатися до обговорень і створювати власні "кімнати".

Головна відмінність цієї платформи – повна відсутність цензури та будь-якої модерації. Через те, що користувачі можуть висловити свою думку, соціальна мережа привертає до себе увагу величезної кількості людей.

Однак найбільший інтерес до соцмережі виник після ефіру Ілона Маска. Він зробив анонс трансляції на своїй сторінці в Twitter, в результаті до неї приєдналося близько 5 000 слухачів. Засновник Tesla і SpaceX ввечері 31 січня відповів на безліч питань слухачів, розповівши про прогрес свого стартапу Neuralink, про майбутнє біткойна і колонізації Марса.

Ефект Маска

Після ефіру спрацював так званий "ефект Маска". Інвестори почали цікавитися стартапом Clubhouse, скупивши акції Clubhouse Media Group, що збільшило їх вартість у понад два рази. Однак, як і у випадку з Signal, вони знову зробили помилку, оскільки ця організація не має нічого спільного з соцмережею і є компанією-власником будинків для блогерів з Китаю.

Обмеження на сервісі все ж є – система реєстрації на платформі за запрошеннями. У Китаї особливо заповзятливі люди почали використовувати цю можливість для власного збагачення: запрошення можна купити за ціною від 23 до 46 доларів за штуку.

На Idle Fish, онлайн-ринку вживаних товарів, запрошення продають за цінами в діапазоні від 150 до 300 юанів (23-46 доларів), пише Vice. А на eBay за запитом "Clubhouse invite" доступно більше тисячі пропозицій: ціни доходять до 800 доларів.

По всьому світу додаток завантажили понад 3,6 мільйона разів, причому 1,1 мільйона разів — за останні шість днів.