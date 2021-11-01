Проблема фізичних носіїв полягає у недостатній кількості доступної пам'яті, фізичному розмірі носії та вазі. Наприклад, нереально знайти "флешку" на 500 терабайтів. А для сучасного суспільства це неабияк актуально. Винахідники з Саутгемптонського університету, Велика Британія, знайшли вихід із цієї ситуації. Вони створили оптичний п'ятивимірний носій, який зможе вміщувати близько 500 терабайтів інформації.

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Проривні технології зберігання даних

Наукова команда займалася розробкою п'ятивимірного оптичного носія зберігання інформації досить довгий час.

У 2013 році винахідники змогли перевірити розробку, записавши перші 300 кілобайтів даних на носій.

У 2015 році на носій була записана суттєвіша інформація: Біблія, Декларація прав людини, Велика хартія вольностей.

Пізніше на носій записали уже 5 гігабайтів даних

Скоро, мовлять винахідники, на маленький диск можна записати вже 500 терабайтів даних.

Запис інформації відбувається шляхом фемтосекундного лазера, який випромінює короткі та потужні світлові імпульси, створюючи крихітні структури у склі, що вимірюються в наномасштабі. Ці структури містять інформацію про інтенсивність й поляризацію лазерного променя на додаток до трьох просторових вимірів, тому вчені називають це сховищем даних 5D – п'ятивимірним.

Сам носій даних схожий на невеликий скляний компакт-диск. При мінімальній вазі, диск вміщує величезний обсяг пам'яті. Але що важливо, сховище дуже надійне – за умов кімнатної температури термін працездатності необмежений. Сьогодні науковці більше займаються модернізацією методики запису інформації, щоб зробити її швидшою. Також існують певні проблеми зі зчитуванням інформації.

Технологія знайде відгук як у пересічних людей, так і у великих компаній. Наприклад, великооб'ємний диск з необмеженим терміном роботи знадобиться музеям, архівам та бібліотекам для зберігання зацифрований даних. Актуальною, на думку винахідників, технологія буде й для майбутньої медицини, коли потрібно буде зберегти інформацію про чиюсь ДНК.