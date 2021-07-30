Starship готують до орбітального польоту: сотні співробітників SpaceX терміново мобілізовані

Робота на Starbase набирає обертів. Нещодавно було закінчене конструювання вежі обслуговування, а тепер співробітники компанії отримали наказ від Маска якомога швидше зібрати прототипи зорельота та прискорювача.

За інформацією мережевих інформаторів, Ілон Маск навіть особисто попросив кілька сотень працівників з інших майданчиків SpaceX тимчасово переїхати у район де споруджують Starship до завершення проєкту і перевіз їх в Техас з Каліфорнії та Флориди на своєму приватному літаку.

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Коли буде проведено орбітальний політ Starship

Як стало відомо раніше, плани на орбітальний запуск у липні були відкладені, і хоча на даний момент точна дата польоту ще не призначена, джерела повідомили пресі, що Маск встановив дедлайн до 8 серпня, після закінчення якого прототип повинен буть встановлений на стартовому майданчику.



Співробітники SpaceX біля двигуна Raptor на заводі компанії в Хоторні, Каліфорнія / Фото SpaceX

Завершення будівництва вежі обслуговування

28 липня команда SpaceX встановила останню секцію вежі – тепер її висота становить 143 метри. Маск привітав команду з завершенням будівництва.



Встановлення останньої секції на вежу обслуговування / Скриншот

Коротко про космічний корабель Starship