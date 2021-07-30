За інформацією мережевих інформаторів, Ілон Маск навіть особисто попросив кілька сотень працівників з інших майданчиків SpaceX тимчасово переїхати у район де споруджують Starship до завершення проєкту і перевіз їх в Техас з Каліфорнії та Флориди на своєму приватному літаку.
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Коли буде проведено орбітальний політ Starship
Як стало відомо раніше, плани на орбітальний запуск у липні були відкладені, і хоча на даний момент точна дата польоту ще не призначена, джерела повідомили пресі, що Маск встановив дедлайн до 8 серпня, після закінчення якого прототип повинен буть встановлений на стартовому майданчику.
Співробітники SpaceX біля двигуна Raptor на заводі компанії в Хоторні, Каліфорнія / Фото SpaceX
Завершення будівництва вежі обслуговування
28 липня команда SpaceX встановила останню секцію вежі – тепер її висота становить 143 метри. Маск привітав команду з завершенням будівництва.
Встановлення останньої секції на вежу обслуговування / Скриншот
Коротко про космічний корабель Starship
- Корабель Starship є флагманом SpaceX у космічній галузі, на який компанія покладає великі надії. Він здійснюватиме польоти в межах Землі перевозячи вантажі до 120 тонн та пасажирів до 100 осіб.
- Також корабель використовуватимуть для подорожей до Місяця та Марсу. Раніше Маск заявив, що його ракета зможе висадити людей на Марс вже у 2026 році.
- У перспективі цей корабель багаторазового використання планується запускати для виконання далеких космічних місій надважким ракета-носієм Super Heavy, оснащеним 28 потужними двигунами Raptor, який здатен виводити на низьку навколоземну орбіту до 150 тонн корисного навантаження.