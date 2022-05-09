Сотні працівників утекли з виробництва Apple, атакувавши паркани та охорону: що сталося

Китайський завод Quanta Computer, який виготовляє для Apple MacBook Pro та деякі інші пристрої, працює в умовах суворої ізоляції. Правила забороняють працівникам покидати територію через карантин.

Якщо і є ще один народ, який, так само як і росіяни, погоджується терпіти тоталітаризм, цензуру та неволю, то це китайці. Однак часом навіть їм уривається терпець. Яскравий приклад цього потрапив у мережу в минулу п'ятницю.

Цікаво iPhone 14 під загрозою: новий карантин у Китаї шкодить роботі заводу Foxconn

Що сталося

У твітері опублікували відео, на якому видно людей, котрі штурмують огорожі навколо заводу і стикаються з охоронцями, одягненими в білі захисні комбінезони.

Завод Quanta Computer працює в умовах суворої ізоляції, яка змушує співробітників не покидати його територію через карантин.

У той час як більшість країн визнають, що людству доведеться навчитися жити з Covid-19, китайський уряд вважає, що повністю викорінити інфекцію в країні можливо й дотримується так званої політики нульової терпимості. Вона передбачає відповідні заходи навіть при одному виявленому випадку хвороби.

Щоб уникнути закриття виробничих підприємств влада дозволила виробничі процеси "замкнутого циклу".

Робітники в такому випадку живуть у гуртожитках на території, і нікому з них не дозволяється залишати територію заводу. Це робить неможливими контакти навіть із сім'єю.

За таким принципом працює також завод Tesla. Нещодавно ми писали про це окремий матеріал, у якому розповіли про нові реалії працівників, яких замкнули на заводі.

Тайванське видання Economic Daily повідомляє, що сотні працівників, які працювали над збиранням MacBook Pro перелізли через бар'єри, призначені для того, щоб утримати їх на заводі. Це сталося після того, як робітникам під час перерви не дозволили повернутися до своїх гуртожитків для відпочинку. Bloomberg же своєю чергою пише, що це стало "приголомшуючим провалом в зусиллях Комуністичної партії по стримуванню поширення інфекції Covid-19".