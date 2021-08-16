Сотні мільйонів років: палеонтологи знайшли спори найдавніших рослин на планеті

Найдавніші викопні свідчення існування рослин на поверхні Землі датувалися віком у 420 мільйонів років. Тоді був так званий девонський період. Та ретельні молекулярні дослідження вчених дозволяли вважати, що наземні рослини з'явилися набагато раніше, ніж говорять знахідки. Нарешті палеонтологи знайшли те, що підтверджує цю теорію – прадавнє "насіння".

Спори були виявлені у керні, який добули у Західній Австралії ще у 1958 році. Вчені повторно ретельно дослідили керн та виявили численне "насіння" давніх рослин. Знахідка являє собою спороподібні мікрофосилії родом з раннього ордовицького періоду. Їхній приблизний вік становить 480 мільйонів років.

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Залишки скам'янілої рослини девонського періоду / Фото Wikipedia

Нове датування давніх рослин

Відкриття може допомогти усунути розбіжності між молекулярними та викопними даними про час походження наземних рослин. Адже достеменно не було відомо, коли саме водні рослини "вийшли" на сушу.

Молекулярні дані свідчать, що перші наземні рослини утворилися близько 500 мільйонів років тому. А викопні рештки датувалися віком лише 420 мільйонів років. Виникав проміжок у 80 мільйонів років між водоростями й наземними рослинами, в якому вчені не мали викопних решток.

Та знайдені спори можуть поставити крапку у цьому питанні. "Насіння" має проміжну морфологію між відомими спорами наземних рослин та більш ранніми формами невизначеної спорідненості.

Оскільки ці спори свідчать про перехідну форми між водоростями та наземними рослинами, то, говорять автори дослідження, доведеться серйозно переосмислити "проблемні" скам'янілості, які раніше інтерпретувалися як гриби, а не рослини.

Такі відкриття дуже важливі, адже свідчать на користь того, що поява наземних рослин не була "сингулярною", а відбувалася поступово, впродовж десятків та сотень мільйонів років. Цілком ймовірно, що тепер деякі ранні знахідки доведеться перевірити знову, адже може виявитися, що їх не вірно інтерпретували.