На Sotheby's продають скелет гігантського горгозавра віком 77 мільйонів років: скільки коштує

У блоці природної історії аукціону Sotheby's з'явився вкрай незвичний лот. Це добре збережений скелет горгозавра, який своєю анатомією схожий на тиранозавра.

Висота скелета становить близько 3 метрів, а довжина 6,7 метра. Відрізнити від тиранозавра цих тварин можна тільки по більш округлих кістках очниць та дещо менших розмірах скелета дорослих особин.

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Деталі аукціону

Останки динозавра знайшли у 2018 році на приватній землі, біля річки Джудіт, округ Шото, штат Монтана, США.

Цей вид жив на 10 мільйонів років пізніше тиранозаврів і був м'ясоїдним хижаком.

Скелет практично повністю зберігся – цілі шийні, задні, хвостові хребці й кістки тазу.

Загалом лот складається з 79 викопних елементів, встановлених на спеціальну арматуру з додатковими литими елементами.



Скелет гігантського горгозавра продають на Sotheby's / Фото Sotheby's



​Скелет гігантського горгозавра продають на Sotheby's / Фото Sotheby's



​Скелет гігантського горгозавра продають на Sotheby's / Фото Sotheby's Початок торгів призначили на 28 липня .

. Потрапивши в приватну колекцію, лот найімовірніше стане недоступним для звичайних людей.

Древні останки оцінили у 5-8 мільйонів доларів.

Скелет гігантського горгозавра продають на Sotheby's / Фото Sotheby's

Скелет гігантського горгозавра продають на Sotheby's / Фото Sotheby's

Адміністрація аукціону не сумнівається, що знайдеться любитель старожитностей, здатний викласти за можливість милуватися останками стародавнього хижака значну суму.