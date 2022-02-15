Завдяки пристрою SPHERE, який встановлено на Дуже великому телескопі (Very Large Telescope, VLT), вдалося відкрити в астероїда 130 Elektra (чи просто – Електра) новий супутник, вже третій. Це робить систему Електри єдиною відомою системою астероїдів з чотирма "компонентами".

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Рух супутників астероїда Електра: дивіться відео

Детальніше про відкриття

Електра – це відносно невеликий астероїд, який розташований у Головному поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера.

Розміри астероїда становлять 262 на 205 на 164 кілометрів.

Найближче до Сонця Електра підлітає на 2,47 астрономічні одиниці – це рівняється приблизно 369 мільйонам 880 тисячам кілометрів.

Найвіддаленіша від Сонця точка орбіти астероїда розташована на відстані 3,78 астрономічні одиниці – це становить близько 565 мільйонів 599 тисяч кілометрів.

Один оберт навколо зірки 130 Elektra здійснює за 2019 земних днів.



Візуалізація орбіт супутників астероїда Електра / Фото ESO

Завдяки пристрою SPHERE раніше було отримано зображення 42 об'єктів Поясу. Науковці використали нову техніку обробки зображення, щоб виявити невеличкий супутник, який отримав попередню назву S/2014 (130) 2. Нововідкритий об'єкт виявився найближчим до материнського тіла супутником – він наближається до Електри приблизно на 350 кілометрів.

Відкриття супутників навколо малих тіл, астероїдів, натякає нам на те, що ми багато чого не знаємо про рідну Сонячну систему. Також відкриття допоможе астрономам краще зрозуміти, як формуються супутники в астероїдів та планет.