Дослідники переглянули записи Візантійської імперії з четвертого по сьоме століття нашої ери – і виявили п'ять повних сонячних затемнень, які спостерігалися в Східному Середземномор'ї, точно визначивши їх ймовірний час і місце розташування. Раніше відомості про сонячні затемнення цього часу були нечисленними.

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Оскільки затемнення можуть надавати інформацію про рух нашої планети, такі записи можуть бути важливими інструментами для розуміння мінливості обертання Землі протягом історії. Однак наші предки записували астрономічні події, не зазначаючи ключової інформації, необхідної астрономам сьогодні, тому визначення правильного часу, місця і масштабу історичних затемнень часто буває складним.

Хоча оригінальні свідчення очевидців цього періоду здебільшого були втрачені, цитати, переклади тощо, записані пізнішими поколіннями, надають цінну інформацію. Крім достовірної інформації про місце і час, нам було потрібно підтвердження повного затемнення – денної темряви тою мірою, в якій на небі з'являлися зірки,

– сказав Кодзі Мурата, доцент Університету Цукуби в Японії, у своїй заяві

Команда визначила п'ять повних сонячних затемнень, які спостерігалися зі Східного Середземномор'я в 346, 418, 484, 601 і 693 роках нашої ери.

Як це допомагає визначити зміни в обертанні Землі

Нові дані дають детальну інформацію про різницю між часом, виміряним відповідно до обертання Землі, і часом, незалежним від обертання Землі, – величину, яка називається ΔT (дельта те), що представляє тривалість земної доби.

Як приклад впливу цього нового дослідження можна навести задокументоване затемнення, яке відбулося 19 липня 418 року і було настільки повним, що на небі було видно зорі. Місцем спостереження цього сонячного затемнення був Константинополь, тодішня столиця Римської імперії, а нині Стамбул у сучасній Туреччині.

Попередня модель ΔТ припускала, що Константинополь повинен був знаходитися за межами шляху повного затемнення, тобто області, де спостерігачі бачать, як Місяць повністю покриває Сонце, для цього конкретного затемнення. Цей древній звіт про повне затемнення означає, що ΔT для п'ятого століття повинна бути скоригована. Інші нещодавно відкриті свідчення також вимагають коригування моделей ΔT для більш пізніх століть.

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Наші нові дані дельти T заповнюють значну прогалину і вказують на те, що поле ΔT для 5-го століття має бути переглянуте у бік збільшення, тоді як для 6-го і 7-го століть – у бік зменшення,

– сказав Мурата.

Переглянуті деталі обертання Землі також можуть допомогти вченим дослідити інші глобальні явища протягом історії, включаючи зміни рівня моря і обсягу льоду на планеті.