Рівно через два тижні після "кривавого місяця" відбудеться рідкісне сонячне затемнення — перше цьогоріч. Найкраще воно буде виглядати в деяких частинах Північної Америки.

Цікаво В Україні буде "вогняне кільце": коли можна побачити незвичне сонячне затемнення

Коли сонячне затемнення у червні 2021

Відбудеться сонячне затемнення 10 червня 2021 року. Найбільша його фаза настане о 13 годині 41 хвилині та 51 секунді за Києвом. Завершиться все приблизно о 14:30.

Спостерігати затемнення зможуть жителі 60 країн, серед яких:

Україна, крім Криму, частини Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.

Канада,

США,

практично всі країни Європи.



Де буде видно сонячне затемнення / Фото greatamericaneclipse

У Києві затемнення можна буде побачити починаючи з 13:26. Максимальної фази воно досягне о 14:15 і закінчиться о 15:03. При цьому сонце буде закрите на 12 відсотків.

Сонячне затемнення 10 червня буде кільцеподібним. Місяць виявиться занадто малим, що повністю закрити собою Сонце. Тому ми зможемо бачити ореол довкола двох об'єктів. Це явище назвали "вогняним кільцем".