Серед іншого це ще й найбільш безпечний спосіб спостереження за сонячним затемненням, адже в іншому випадку існують ризики пошкодити сітківку ока, якщо не використовувати методи захисту. Як розповідав 24 канал, почалося сонячне затемнення 25 жовтня о 12:22, а закінчить о 14:49.
Не пропустіть Над Одесою сфотографували початок сонячного затемнення
Пік затемнення в Україні можна спостерігати саме зараз і найкраще його видно з території Харкова. Якщо ж ви якихось причин не можете побачити це рідкісне явище, але дуже хочете, мерщій дивитися трансляцію.
Сонячне затемнення 2022: дивіться пряму трансляцію