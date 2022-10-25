Подібні затемнення трапляються досить рідко. Попереднє, наприклад, було 14 жовтня 2004 року, а наступне трапиться тільки у 2040 році. Як пише РБК-Україна, вчені називають таке явище Сарос 124 – серія затемнень, які повторюються кожні 18 років і складаються загалом із 73 окремих затемнень.

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Коли дивитись сонячне затемнення

Побачити затемнення можна на території Європи, Центральної Азії та півночі Африки. На заході Європи явище буде не таким видовищним оскільки Місяць приховає лише 15-30% Сонця. Українці теж зможуть бачити затемнення, якщо їм не завадять хмари. На території нашої країни Місяць закриє Сонце на 60%.

Початок затемнення припаде на 12:22 за київським часом, а його максимальна фаза проходитиме приблизно о 13:36. Завершиться подія о 14:49.

Як спостерігати сонячне затемнення

Важливо! Дивитися на Сонце довше 15 секунд без захисних засобів може бути небезпечним для вашого здоров'я. Найбільша небезпека для сітківки і вона зберігається навіть під час сонячного затемнення. Очі потрібно захистити, і сонячні окуляри, фотоплівка чи частини рентгенівських знімків не підійдуть.

Стовідсотково безпечний спосіб спостереження за сонячним затемненням, це використання камери-обскури. Її можна виготовити самостійно. Для цього потрібно наклеїти на шматок картону шар фольги і зробити в конструкції вузьку дірку, проткнувши її голкою. Якщо підставити цей пристрій під сонячні промені, то з іншого боку на чистому аркуші можна буде спостерігати зображення сонячного диска у процесі затемнення.

Також можна використовувати спеціальні захисні фільтри для телескопа. Саме так за затемненням спостерігають астрономи та любителі. Фотографувати сонячне затемнення фотоапаратом чи смартфоном теж не найкраща ідея – можна пошкодити матрицю пристрою інтенсивним світлом.