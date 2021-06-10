Природа сонячного затемнення

Як ми вже зазначали вище – сонячне затемнення буде кільцеподібним, а не повним. Усе через те, що супутник Землі – Місяць, під час проходження між нашою планетою та Сонцем, закриє світило не повністю, внаслідок чого утвориться яскравий ореол. Саме це явище і має назву – "вогняне кільце".

До теми Сонячне затемнення 2021: коли очікувати в Україні

Коли сонячне затемнення відбудеться в Україні

Спостерігати "вогняне кільце" можна буде у четвер, 10 червня. Максимальної фази затемнення досягне о 13:41:51 за Києвом. Триватиме процес затемнення майже годину і завершиться приблизно о 14:30.

Як правильно дивитися сонячне затемнення

Важливо розуміти, що дивлячись прямо на Сонце незахищеним оком ви можете серйозно травмувати рогівку, тож головним правилом є не дивитися на Сонце довше 15 секунд. Важливо використовувати захист для очей, але він обов'язково повинен бути правильним, в іншому випадку ви ризикуєте зазнати суттєвих ушкоджень.

Що не можна використовувати для спостереження сонячного затемнення:

не використовуйте сонцезахисні окуляри;

поляризаційні окуляри для 3D теж не підійдуть;

не використовуй фотоплівки або рентгенівські знімки (підходить лише стара 35мм чорнобіла плівка із срібною емульсією);

не використовуйте для захисту спеціальні окуляри для зварювання.

Важливо! У жодному разі не дивіться на Сонце через телескоп, камеру або бінокль без професійних фільтрів.

Найбезпечніший спосіб вберегти очі під час спостереження сонячного затемнення – камера-обскура. Інструкцію з її виготовлення можна знайти в інтернеті, однак просту камеру-обскура можна виготовити наклеївши на шматок картону шар фольги і зробити в конструкції вузьку дірочку, проткнувши її голкою.

Якщо підставити цей пристрій під сонячні промені, то з іншого боку на чистому аркуші можна буде спостерігати зображення "вогянного кільця".

Існують також спеціальні професійні фільтри для оптики, які дозволяють спостерігати сонячне затемнення через телескоп і навіть зробити фото на камеру.