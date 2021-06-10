Кільцеве сонячне затемнення 2021 року: дивіться онлайн

Повне сонячне затемнення 10 червня 2021 року в Україні буде видно лише частково. Та це не означає, що ви не побачите цю рідкісну подію. Спостерігайте онлайн за кільцевим сонячним затемнення разом з Техно 24.

В Україні максимальну фазу сонячного затемнення можна буде побачити о 14:15 10 червня 2021 року. Місяць закриє всього лише 5% поверхні Сонця, якщо вести спостереження з Києва.

Значно більше поталанило жителям країн, які зможуть спостерігати затемнення у повній фазі. Любителі незвичних явищ на цих теренах побачать рідкісне кільцеве затемнення. Деякі канали на Ютубі уже почили вести прямі трансляції цієї події. Тож не пропустіть.

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Кільцеве сонячне затемнення 2021 року: онлайн трансляція

Повне сонячне затемнення 10 червня 2021 року: онлайн трансляція

Чому відбувається кільцеве сонячне затемнення

Мережею давно ширяться чутки, що розмір та віддаленість Місяця ідеально припасовані до розмірів та віддаленості Сонця. Через це у нас і бувають Сонячні затемнення.

Та це не так, ідеально Місяць не розташований. Наш супутник рухається своєю орбітою, яка постійно то віддаляє, то наближає його до Землі. Те саме й з нашою планетою у відношенні до Сонця – Земля постійно рухається орбітою.

Якщо ми спостерігаємо повне сонячне затемнення, то це означає, що Місяцем, Сонцем та Землею утворена така суперпозиція, яка дозволяє Місяцю повністю закрити диск Сонця.

Якщо ж, як 10 червня 2021 року, ми спостерігаємо кільцеве сонячне затемнення, то це значить, що Місяця знаходиться на такій відстані від Землі та Сонця, що не може повністю закрити диск нашої зорі. Тому при кільцевому сонячному затемненні ми бачимо немов "краї" Сонця, які не закрив собою Місяць.



Кільцеве сонячне затемнення 2019 року / Фото Afar