Група дослідників з Університету Кордови, Іспанія, розробила та оцінила моделі для прогнозування сонячної радіації в дев'яти місцях на півдні Іспанії та Північної Кароліни, США. Ці місця охоплюють ряд різних геокліматичних умов та характеризуються різним рівнем вологості, температури, різною відстанню до моря, різним рівнем висоти та іншими характеристиками.

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Деталі дослідження

Одним з головних досягнень створених науковцями моделей є те, що їм потрібні лише теплові дані для оцінки добової сонячної радіації. Така інформація отримується завдяки недорогим сенсорам моніторингу температури, які можуть не мати відношення до наукової групи, адже інформацію можна взяти з мережі.

Однією з проблем, що існують зараз в моделях на основі штучного інтелекту, є конфігурація внутрішніх параметрів, які називаються гіперпараметрами,

– відмічає головний автор роботи Хуан Антоніо Беллідо.

Для розв'язання цієї проблеми наукова група використала автоматичний алгоритм, званий баєсівською оптимізацією, яка відповідає за ефективний і швидкий пошук потрібних параметрів, щоб моделі отримували ефективні та точні результати.

Хоча всі використовувані моделі можуть бути класифіковані як так звані "контрольовані моделі", тобто ті, які вимагають навчання за допомогою влиття в них даних. Та все ж їх можна розділити на декілька окремих груп:

Моделі, засновані на нейронних мережах, функціонування яких аналогічно функціонуванню нейронів (Multilayer Perceptron - MLP, Extreme Learning Machine - ELM та Generalized Regression Neural Networks - GRNN);

моделі, засновані на "типології дерева" (Random Forest - RF та Extreme Gradient Boost - XGBoost);

інші моделі, такі як Support Vector Machine (SVM).

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Ці моделі використали в зонах із різними кліматичними зонами, що дозволило застосувати їхні дані для всієї поверхні Землі. Оцінка моделями рівня радіації покращувалася завдяки тому, що вони "проходили навчання" на різних ділянках. Це своєю чергою забезпечувало набагато кращі результати в порівнянні з поточними моделями, забезпечуючи більшу точність при оцінці добових значень сонячної радіації.

Точна оцінка сонячної радіації має життєво важливе значення, оскільки вона є ключовою змінною в розвитку сільськогосподарських культур.