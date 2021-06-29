Про свіжий проєкт розповів Лун Лехао, головний конструктор китайських ракет серії "Чанчжен-9" на презентації, що пройшла у Гонконзі. Ідея передбачає будівництво на орбіті великих сонячних панелей. Перевагою електростанції стане можливість майже постійного отримання сонячної енергії, незалежно від погодних умов. Передавати енергію на Землю планується за допомогою лазерів або мікрохвиль.

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Етапи побудови орбітальної сонячної електростанції

Наразі Китай не володіє технологією передачі енергії на великі відстані, яка могла б забезпечити роботу такої станції, однак, схоже, що країна працює над таким відкриттям, оскільки вже запланувала етапи втілення проєкту.

За словами Луна, проєкт повинен початися з невеликого експерименту з передачі енергії у 2022 році.

До 2030 року на орбіту планується вивести повноцінну електростанцію мегаватного класу.

Комерційну станцію гігаватного класу китайські вчені хочуть розмістити на орбіті до 2050 року.

Згідно з розрахунками, для цього буде потрібно більше ста запусків надважкої ракети "Чанчжен-9", в ході яких на орбіту буде доставлено близько 10 тисяч тонн конструкцій для збирання споруди. Сумарна площа сонячної електростанції, відповідно до очікувань, складе один квадратний кілометр.

Труднощі проєкту

Лун Лехао і Ци Фарень, ще один провідний конструктор китайської космічної техніки, відзначили, що зведення станції буде пов'язане з низкою складнощів. Вченим належить вирішити завдання, пов'язані з економічною виправданістю проєкту: необхідно знизити вартість будівництва, а також вирішити питання ефективності та безпеки передачі енергії на Землю.

Ідеї ​​щодо створення орбітальних сонячних електростанцій не раз пропонувалися різними країнами, у тому числі Японією та США.

Цікаво, що проєкт орбітальної електростанції згадувався серед китайських космічних планів ще у 2008 році. У 2019 Китайська академія космічних технологій у місті Чунцин приступила до будівництва експериментальної бази для випробування способів бездротової передачі енергії.

Здійснювати доставку на орбіту елементів майбутньої сонячної електростанції планується за допомогою модернізованої надважкої ракети "Чанчжен-9". Минулої весни проєкт ракети-носія отримав схвалення уряду Китаю після декількох років розробки. Удосконалена версія ракети зможе виводити на навколоземну орбіту до 150 тонн корисного навантаження.