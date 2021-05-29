Sony запустила на Indiegogo контролер музичних ефектів з датчиком руху

Sony випустила контролер Motion Sonic, який допомагає керувати звуком під час відтворення музики. Перші покупці можуть придбати Motion Sonic за 218 доларів.

Sony називає новинку приладом "для синхронізованого управління звуком музикантами, що грають на інструментах". Motion Sonic виглядає як невелика капсула, яка вставляється в гумові браслети різної форми.

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Як це працює

Конструкція кріпиться до зап'ястя, наприклад, для гри на гітарі, або обертається навколо тильного боку руки для гри на клавішних інструментах.

Як виглядає пристрій / Фото Sony

Розробники пояснюють, що пристрій дозволяє пов'язати рухи рук з певними музичними ефектами. Наприклад, ґаджет можна налаштувати на додавання ефекту уповільнення при переміщенні пальців зліва направо, граючи на клавішних, або на модуляцію звуку при обертанні зап'ястям, граючи на гітарі або ударних.

Демонстрація технології: відео

Всі ефекти створюються і зберігаються в окремому додатку, який наразі є лише для iOS. З Android пристрій поки несумісний.

Користувач підключає свій телефон з додатком до потрібного інструменту за допомогою аудіоінтерфейсу і може розпочинати грати.

Демонстрація технології: відео

Перші покупці можуть придбати Motion Sonic за 218 доларів, а роздрібна ціна складе 248 доларів.

Поставки нового продукту заплановані на березень 2022 року.

Демонстрація технології: відео