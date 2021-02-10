Компанія Sony запатентувала аксесуар для DualSense, який дасть змогу геймерам отримати додаткові кнопки для управління в іграх. Раніше Sony випустила аналогічну насадку для контролера DualShock 4 від PlayStation 4. Вона оснащена двома додатковими кнопками, які дозволяють розширити функціональність пристрою.

Заявка на патент була подана компанією у кінці червня минулого року, а патент був виданий кілька днів тому. Судячи із зображень, пристрій отримає дизайн, практично ідентичний аналогічному аксесуару для DualShock 4.

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Особливості аксесуара для DualSense

До виходу PlayStation 5 передбачалося, що контролер для консолі отримає вбудовані задні кнопки, однак цього не сталося. Як і у випадку з колишнім пристроєм, новий аксесуар буде підключатися до контролера за допомогою портів, розташованих на його нижньому торці. Між клавіш розташується круглий OLED-дисплей, як і на попередній моделі, який буде відображати позначення функцій, заданих для кнопок.



Патентне зображення аксесуара для DualSense

Варто відзначити, що поки достеменно невідомо, коли пристрій вийде на ринок. Крім того, є ймовірність, що Sony запатентувала панель з додатковими клавішами лише для того, щоб не дозволити стороннім компаніям випускати подібні аксесуари.