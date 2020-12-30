Відвантаження PlayStation 5 за перші чотири тижні продажів склали 3,4 мільйона штук. Очікується, що в 2021 році буде вироблено 16,8–18,0 мільйонів консолей.

Якщо інформація правдива, то виходить, що ця консоль є найбільш продаваною PlayStation протягом першого місяця з моменту запуску. Даними про продажі поділилось видання Digitimes, посилаючись на власні джерела.

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Що відомо

Компанія AMD, на замовлення якої виробляються 7-нм процесори для PS5 отримала додаткові виробничі квоти, а завдяки розширенню виробництва на TSMC, яка випускає для консолей основні чіпи, Sony збирається збільшувати випуск пристроїв.

Тим часом PlayStation 5 страждає від жорсткого дефіциту в усьому світі. На Західних територіях, таких як Північна Америка і Європа, роздрібні партнери іноді отримують невеликі партії консолей, але вони розпродаються за лічені хвилини. В Японії ритейлери регулярно проводять лотереї – хто витягнув виграшний квиток, той і отримує можливість купити одну PlayStation 5.

Зараз Sony віддає пріоритет постачанню на північноамериканський і європейський ринок. Однак Digitimes пише, що з наступного року компанія займеться задоволенням попиту і на азійських територіях.

Нагадаємо, PlayStation 5 вийшла 12 листопада в США, Японії, Канаді, Мексиці, Австралії, Новій Зеландії та Південній Кореї. 19 листопада відбувся запуск у всьому іншому світі.