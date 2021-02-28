Японський відділ видання Bloomberg з посиланням на свої джерела у компанії Sony Interactive Entertainment повідомив, що компанія планує цього літа додати можливість встановлювати сторонні твердотільні накопичувачі (SSD) у PlayStation 5 для розширення місткості сховища.

На материнській платі PlayStation 5 є слот M.2 для розширення пам'яті, в який можна вставити SSD NVMe. Зараз він неактивний, і Sony скоро виправить це оновленням прошивки.

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Як повідомляють джерела, окрім активації слота M.2 апдейт буде містити такожв підвищення швидкості обертання вентилятора, що охолоджує систему, оскільки необхідно буде вжити заходів проти збільшення тепловиділення. Це означає, що PlayStation 5 буде працювати ще голосніше зі стороннім накопичувачем.



Слот для розширення пам'яті завдяки M.2 SSD NVMe / Фото PC Gamer

Як влаштоване сховище в PlayStation 5

Наразі користувачам доступно лише 667 Гбайт вільного місця у підсистемі зберігання даних PS5. Багатьом гравцям цього недостатньо, оскільки обсяг проєктів постійно росте. Наприклад, для зберігання однієї лише Call of Duty: Black Ops Cold War на SSD потрібно 133 Гбайт вільного місця, трохи більше займає нещодавня Cyberpunk 2077.

Представник Sony Interactive Entertainment заявила, що наразі компанія працює над можливістю розширення сховища даних, але не оголосила, коли така можливість буде надана користувачам.