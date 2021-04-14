Компанія Sony представила смартфон Xperia 5 III. Цікаво, що хоч свої смартфони виробник випускає дуже рідко, але інновацій ми бачимо небагато. Так, ззовні Xperia 5 III не відрізняється від попередника.

Sony Xperia 5 III оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю FullHD з підтримкою HDR. Новинка має співвідношення сторін 21: 9 і підтримує частоту оновлення 120 Гц.

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Характеристики Sony Xperia 5 III

Смартфон побудований на базі флагманської платформи Qualcomm Snapdragon 888 та працює у парі з 8 ГБ оперативної і 128/256 ГБ вбудованої флешпам'яті.

Камера

Щодо камери, то основний блок складається із трьох 12-мегапіксельних датчиків з оптикою Zeiss.

Камера дає змогу записувати 4K-відео з частотою 120 кадрів в секунду. Фронтальна камера складається з одного 8-мегапіксельного блоку.

Смартфон Xperia 5 III / Фото itc.ua

Важливо, Sony нарешті інтегрувала "професійний" режим фотозйомки в основну програму "Камери". У ньому є базовий режим, як і на будь-якому смартфоні, але тепер можна швидко перейти в професійний – його інтерфейс майже такий же, як в камерах Sony.

Також Sony розробила окремий режим, який дає змогу використовувати спеціальний кабель USB-C для прийому відеосигналу з роздільною здатністю HD від дзеркальної камери. Тобто Xperia 5 III можна використовувати як зовнішній екран для камери.

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Цікаво, що Sony Xperia 5 III отримав класичний аудіороз'єм 3,5 мм, мабуть, це єдиний новий флагман на ринку з мініджеком.

У смартфоні встановлений акумулятор місткістю 4500 мАг, який заряджається до 50% за 30 хвилин за допомогою 30-ватного адаптера.

Sony Xperia 5 III: дивитися відео

Ціна

Вартість новинки поки нерозголошена. У Європі та США модель надійде у продаж на початку літа.