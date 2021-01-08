Компанія Sony анонсувала нову лінійку телевізорів – Bravia XR. При цьому виробник запевняє, що це перші у світі телевізори з когнітивним інтелектом, тобто вони можуть працювати "як людський мозок".

У лінійку увійшли моделі з роздільною здатністю екранів 8K, 4K, а також 4K OLED. Вони створені на основі Cognitive Processor X.

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Як кажуть у Sony, їхні когнітивні процесори працюють як живий мозок людини, що дає змогу створювати дуже реалістичні зображення і звук.

Характеристики

Усі нові моделі працюють на базі інтелектуального процесора Cognitive Processor XR. Він забезпечує відтворення контенту з урахуванням особливостей людського зору і слуху.

Телевізори Sony Bravia XR / Фото Sony

Якщо звичайні алгоритми штучного інтелекту можуть розпізнавати і аналізувати елементи зображення, такі як колір, контраст і деталі окремо. При цьому новий процесор вміє аналізувати весь спектр елементів одночасно, що схоже з роботою людського мозку.

Загалом, в нову лінійку Bravia XR увійшли такі моделі:

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Z9J Master Series 8K (Full array LCD) діагоналлю 85 і 75 дюймів

A90J Master Series 4K (OLED) діагоналлю 83, 65 і 55 дюймів

A80J 4K (OLED) діагоналлю 77, 65 і 55

X95J 4K (Full array LCD) діагоналлю 85, 75 і 65

X90J 4K (Full array LCD) діагоналлю 100, 75, 65, 55 і 50

Усі телевізори отримали інтерфейс Google TV з голосовим управлінням (підтримують роботу голосових помічників Google Assistant і Amazon Alexa).

Щодо цін та офіційного старту продажів – про це інформації поки немає.