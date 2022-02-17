Sony представила LinkBuds – безпровідні навушники з незвичним дизайном динаміків

Деякі люди віддають перевагу "відкритим" навушникам, таким як AirPods від Apple або Galaxy Buds Live від Samsung, а не тим, що щільно прилягають до вушного каналу за допомогою силіконових насадок. Sony ж представила навушники з кільцевим дизайном динаміків.

Для компанії, яка має послужний список з дуже непростих назв продуктів, LinkBuds стали приємним сюрпризом. Ще ж і надто, LinkBuds далекі від звичайних, по-справжньому бездротових навушників.

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Особливості нових навушників від Sony

LinkBuds – це не закрита конструкція вкладки, а динамік у вигляді кільця та зміщений відсік для внутрішніх компонентів, серед яких вбудований процесор Sony V1. Хоча в Link Buds не використовується технологія Sony LDAC, розроблена Sony для перетворення сигналу Bluetooth на Hi-Res Audio, ці навушники призначені для чіткого відтворення звуку та поєднання його з реальним життям, звідси і відкритий дизайн.

Тут застосовується інша технологія – DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), яка розпаковує музику та відновлює її до повної якості після стиснення та відправки через Bluetooth. При такому підході Link Buds не мають шумозаглушення або будь-якої форми ANC, тому що ці функції їм просто не потрібні.



Навушники Sony LinkBuds / Фото Sony

Революційний метод керування

Можливо, однією з найкрутіших функцій, які можуть запропонувати Link Buds, є керування. Замість того, щоб покладатися на сенсорне управління, яке часто заважає нормально керувати навушниками, Link Buds використовує те, що Sony називає "Wide Area Tap".

Для того, щоб керувати навушниками не потрібно будь-яким чином взаємодіяти з ними, достатньо торкнутися частини вуха біля вилиці перед самим пристроєм. Якщо ця функція працюватиме так, як це демонструє Sony, вона може стати гідною заміною сенсорному керуванню на сучасних навушниках.

Крім того, Sony оснастила LinkBuds автоматичним регулюванням гучності, яка (залежно від того, наскільки добре вона працює) може стати фантастичним доповненням.

Sony LinkBuds: дивіться відео

Додаткові технології

У навушниках Sony LinkBuds також використовується Google Fast Pair , що забезпечує плавне налаштування, а також можливість знайти їх у разі втрати.

, що забезпечує плавне налаштування, а також можливість знайти їх у разі втрати. Google Assistant доступний як віртуальний помічник.

доступний як віртуальний помічник. Link Buds також можуть працювати близько 5,5 години без підзарядки або до 17,5 годин з чохлом.

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Ціна незвичних навушників LinkBuds

Усе вищеописане запаковане у незвичний інноваційний дизайн з динаміком у формі відкритого кільця і коштує не дешево – 179,99 долара. Наразі навушники можна замовити на Amazon.

В Україні навушники можна буде придбати з квітня 2022 року за орієнтовною ціною 5999 гривень.