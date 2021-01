Виставка CES 2021 пройде вже зовсім скоро і Sony Electronics анонсувала нові модульні дисплеї на базі технології Crystal LED. Вони призначені для професійних завдань, а саме "віртуального виробництва" кіно.

Анонсовані дисплеї C і B-серії володіють спеціальним покриттям, що перешкоджає появі відблисків, і яскравістю 1800 кандел на квадратний метр. Вони оснащені процесором "X1 for Crystal LED", який дозволяє відтворювати відео з високим динамічним діапазоном і частотою до 120 кадрів в секунду, пише The Verge.

Що відомо

Головною фішкою є модульність – при об'єднанні декількох панелей можна створювати великі відеостіни. Дисплеї не мають вентиляторів, що забезпечить тишу на знімальному майданчику.

Дані дисплеї можуть використовуватися під час виробництва відеоконтенту замість зелених екранів.

Зелений екран потрібен для того, щоб під час створення комп'ютерної графіки і монтажу відокремлювати акторів від фону і поміщати їх за допомогою візуальних ефектів на віртуальні сцени. Однак при цьому необхідно заздалегідь продумувати і виставляти освітлення, яке відповідало б задуманій сцені, а також застосовувати додаткові візуальні ефекти, щоб приховати використання зеленого екрану. Буває, що зелений ореол може зберігатися на контурах об'єктів, а також відкидати відтінок на їх поверхню.

Використання дисплеїв, подібних до того, що представила Sony, дозволяє уникнути даних проблем, плюс актори здатні заздалегідь бачити оточення, у якому "знаходитимуться" на екрані у фінальній версії.

Подібні дисплеї застосовувалися для зйомок "Мандалорця" і "Опівнічного неба".

Ціна технології ще не розкрита.