Консоль нового покоління від Sony – PlayStation 5 – з'явилася у продажі в Україні 19 листопада 2020 року, однак досі в магазинах техніки знайти її практично не реальне завдання. Саме тому детальний огляд приставки досі актуальний. Ми постаралися детально оглянути приставку з усіх сторін, щоб ви змогли сформувати власне враження та прийняти остаточне рішення перед купівлею.

Комплектація

Почнемо з базової комплектації приставки. Сама консоль з усіма аксесуарами захована в масивну картонну коробку, яка одразу натякає на чималі розміри пристрою. У коробці ви знайдете:

консоль PlayStation 5;

бездротовий геймпад DualSense;

кабель HDMI 2.1;

кабель живлення;

кабель USB;

довідник користувача та керівництво з безпеки;

підставку для встановлення консолі вертикально або горизонтально;

встановлену на консолі гру Astro's Playroom;



Коробка PlayStation 5 має колосальні розміри

Першим привертає увагу новий геймпад DualSense, який Sony наповнила різними приємними деталями, але про це пізніше. Геймпад дещо додав у вазі та розмірах – 280 г проти 218 в Dualshock 4.



Геймпад PlayStation 5 – DualSense

Те ж стосується і самої консолі. Вона суттєво виросла і тепер важить 4,5 кг, і знайти для неї місце біля телевізора чи монітора, ще те завдання.

Тепер пропонуємо звернути увагу на технічні характеристики, щоб якомога швидше перейти до самої консолі.

Технічні характеристики PlayStation 5

Центральний процесор Спеціальний 8-ядерний AMD Ryzen Zen 2 з тактовою частотою 3,5 ГГц

Спеціальний 8-ядерний AMD Ryzen Zen 2 з тактовою частотою 3,5 ГГц Пам'ять 16GB GDDR6 з шиною 256 біт і пропускною спроможністю 448 Гбіт/с

16GB GDDR6 з шиною 256 біт і пропускною спроможністю 448 Гбіт/с Оптичний дисковод 4K UHD Blu-ray/відсутній в digital-версії

4K UHD Blu-ray/відсутній в digital-версії Звук Tempest 3D AudioTech

Tempest 3D AudioTech Вага 4,5 кг

4,5 кг Розміри 260×110×390 мм

260×110×390 мм Графічний процесор Спеціальний з 36 обчислювальними блоками на основі технології AMD RDNA 2 продуктивністю 10,3 Тф з підтримкою трасування променів

Спеціальний з 36 обчислювальними блоками на основі технології AMD RDNA 2 продуктивністю 10,3 Тф з підтримкою трасування променів SSD Спеціальний SSD-накопичувач об'ємом 825 Гб. Користувачу доступно 667 Гб

Спеціальний SSD-накопичувач об'ємом 825 Гб. Користувачу доступно 667 Гб Інтерфейси Wi-Fi IEEE 802.11ax, 1×Gigabit Ethernet, 2×USB Type-A 3.1, 1×USB 3.1 Type-C, 1×USB 2.0 Type-A, 1×HDMI 2.1

Wi-Fi IEEE 802.11ax, 1×Gigabit Ethernet, 2×USB Type-A 3.1, 1×USB 3.1 Type-C, 1×USB 2.0 Type-A, 1×HDMI 2.1 ЦінаPlayStation 5 – 16 799 гривень; Digigtal Edition – 13 499 гривень

Дизайн

Форми консолі попереднього покоління від Sony – PlayStation 4 – впізнавані і, можна сказати, легендарні. Вони лаконічні та гострі, від чого метаморфози PlayStation 5 ще більше помітні та незвичні. Саме тому, на фоні попередниці, дизайн PS5 здається надто вже химерним. Але найбільша незвичність полягає в тому, що як тільки ви дістанете консоль з коробки і поставите на стіл приставка виглядатиме неочікувано приємно та елегантно.



Версія PlayStation 5 з дисководом

Загалом такий неофутуристичний ґаджет знайде своє місце практично у будь-якому інтер'єрі, від спокійного скандинавського до ретро чи житла у стилі хай-тек.

Разом з тим PS 5 чималий пристрій, для якого потрібно звільнити чимало місця. Цікавим нюансом є сприйняття дизайну у різних положеннях: у вертикальному та горизонтальному положенні PlayStation 5 нагадує два різні ґаджети. Крім того, у вертикальному положенні приставку можна повернути фронтальною панеллю і в такому вигляді вона не менш симпатична.



PlayStation 5 збоку виглядає дуже симпатично

Можна навіть припустити, що розробники надихалися сучасними архітектурними рішеннями, адже у вертикальному положенні консоль схожа на сучасний хмарочос. Зверху приставка підсвічується синім і білим кольорами (як в PS 4) і це додає ефектності.

Вс​тановлення

PlayStation 5 не вийде одразу поставити на полицю. Після того, як ви витягнете її з коробки вам потрібно закріпити спеціальну підставку на одну зі сторін в залежності від того, яке положення ви обрали.



Підставка для встановлення PS 5 горизонтально чи вертикально

В інструкції користувача доволі легко зрозуміти, як встановити консоль вертикально (попередньо знизу консолі потрібно витягнути спеціальну заглушку) – для цього потрібно встановити підставку на дно консолі і закріпити її спеціальним болтом.



Для встановлення PS 5 вертикально, підставка кріпиться болтом до дна консолі

Для встановлення консолі в горизонтальному положенні підставку потрібно кріпити на лівій панель консолі з боку дисковода приблизно посередині, на що вказують спеціальні символи на внутрішній стороні панелі ззаду консолі.



Щоб встановити PS 5 горизонтально, потрібно встановити підставку з боку

Інтерфейс

PlayStation 5 хоча й отримала новий інтерфейс, однак він точно натхненний своїм попередником і це добре, адже користувачі знайомі з PS 4 почуватимуть себе наче вдома.

Одразу варто почати з того, що інтерфейс зробили набагато функціональнішим та живішим. Чимало функцій працюють на льоту, а деякі додатки стали його частиною і тепер, наприклад, більше не потрібно окремо відкривати PS Store, адже він одразу доступний для користувача, як розширення інтерфейсу.

Почнемо з початку. Як тільки ви ввімкнете консоль, вас зустріне процедура реєстрації нового користувача, або процес входу для гравців, які вже мають акаунт PSN. В останньому випадку зручно застосувати для авторизації мобільний додаток. Фотографуєте QR-код, і нова консоль приймає вас.



Інтерфейс PS 5 став швидшим, плавнішим та зручнішим

При наведенні на ігри чи додатки візуальне фонове оформлення змінюється, фон заповнює відповідне зображення, з колонок лунає ігрова тема. Натиснувши хрестовину вниз користувач потрапляє в розширене ігрове меню з інформацією, досягнення та доповненнях, новини і популярними відео. Це нововведення далося ціною динамічних тем, які можна було самостійно налаштувати, їх в PS 5 більше немає.

Однак найбільшим нововведенням інтерфейсу PS 5 стало підменю "Події". Тут зібрані відомості про доступні ігрові активності, режими, рівні та стадії проходження випробувань. До того ж лише за кілька секунд з цього меню ви можете відправитися одразу до цікавого ігрового сегменту, минаючи заставки й головне меню.

Загалом консоль дуже швидко реагує на всі дії гравця блискавично згортаючи та розгортаючи ігри, виводячи різноманітні оверлеї та перемикаючись на додатки. Інтерфейс не тормозить не підвисає і все плавне та швидко відгукується. Магія SSD працює на відмінно.

Геймпад DualSense

З впевненістю можна сказати, що найбільш вражаючим елементом нової консолі від Sony є саме новий геймпад DualSense. Його дизайн та можливості, це саме те, що дає змогу відчути "некстген". Варто просто взяти геймпад в руки і ви відчуєте наскільки сильно все змінилося.

Зовні геймпад став ще габаритніший і важчий і це пішло йому на користь. Він впевнено лежить в руках і приємно відчувається. Досить згадати відчуття після переходу від геймпада PlayStation 3 до DualShock 4, вони приблизно схожі.



Геймпад DualSense справжній представник некстгену

Технічних нововведень справді чимало. Почнемо з того, що вам більше не потрібна гранітура для спілкування з друзями під час ігрових сесій. Ви можете навіть записувати голосові повідомлення спілкуючись у чаті PS 5. Для цього в DualSense вмонтували мікрофон. Нікуди не зник і вбудований динамік. Можливо це суб'єктивне враження, але він здається став чіткішим та гучнішим. Також на своєму місці залишився роз'єм для навушників.

Сенсорну панель дещо переосмислили, як в дизайнерському плані, так і в технічному. Вона стала чутливішою і плавнішою. По краях її обрамлює LED панель підсвітки, яка також змінилася, вона легко, але чітко підсвічує контролер і не б'є по очах. Знизу вона може розбиватися на кілька окремих секцій для того, щоб, наприклад, виділяти номер гравця.

Вібрація та адаптивні курки

Знайомство з геймпадом варто починати з Astro's Playroom, яка почне завантажуватися на консоль ще на етапі налаштувань, після того, як ви під'єднаєтеся до своєї мережі Wi-Fi. Astro's Playroom дає змогу відчути та оцінити всю палітру роботи оновлених вібромоторів у супроводі динаміка.

Здавалося б дивне поєднання, але відчуєте одночасно на дотик і на звук, якою поверхнею рухається персонаж, чи то ґрунт, дерев'яний міст чи металеві переходи і це відчуття прекрасне. Нове поєднання вібрації й звуку реагує та супроводжує все у грі, від взаємодії з предметами до ударів та зіткнень.



Текстура DualSense вкрита дрібними символами Sony

Звичайно ж не можна не згадати про нові адаптивні курки яку справно реагують там де потрібно даруючи небачені відчуття та небувале занурення в процес. Стріляючи з лука ви відчуєте як натягується струна – курок буде вперто опиратися натисканню створюючи пружинний ефект. Стріляючи ви відчуєте віддачу та різні рівні опору курків. Ці ефекти справді дарують нечувані відчуття і приносять задоволення від процесу.

В інших проєктах нові функції геймпада теж виглядають органічно. У новому Spider-Man при випусканні павутини з ежекторів відчувається, ніби дійсно з-під пальців вилітає потужний кінетичний заряд – так працюють курки. У боях тонко відчувається кожен удар, а в заставках, наприклад, навіть закриття героєм вхідних дверей також віддається на руках.

Можливості DualSense в Demon's Souls вражають не менше. Тут геймпад передає кожен випад, блок, кожен пропущений удар – як характерним звуком з вбудованого динаміка, так і переконливою вібрацією. Перекачування створюють правдоподібну тряску, а якщо рвонути крізь дерев'яні ящики, то моторчики передадуть кожну щіпку зруйнованого об'єкта.



DualSense чудово лежить в руці

Творці ігор для PS 4 теж не пасуть задніх і поволі оновлюють свої ігри для PS 5 з підтримкою DualSense. Так, наприклад у грі No Man`s Sky курки впевнено протистоять натисканню коли перевантажується аналізатор і так само адаптивно опираються під час зльоту корабля.

Відчуття які дарує новий DualSence настільки захоплюють, що було б не розумно не скористатися з цього під час розробки ігор, тому у різноманітних ефектів вібрації та адаптивних курків більше шансів стати частиною майбутніх ігор, ніж у тієї ж сенсорної панелі, про яку, здається, більшість розробників забули.

Ігри

Лінійка стартових ігор для самої PS 5 не велика і самі ігри можна перерахувати на пальцях. Тут ремейк легендарної Demon's Souls з PS3, продовження одного з кращих ексклюзивів з PS4, Spider-Man: Miles Morales, а також яскравий платформер "Секбой: Велика пригода", відгалуження популярної серії LittleBigPlanet, ну і звичайно, головна розвага кожного власника PS5 – Astro's Playroom.



Astro`s Playroom використовує можливості DualSense на повну

Також відразу доступні свіжі проєкти розраховані на мультиплатформу: Watch Dogs: Legion, DiRT 5, Assassins's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Godfall та інші.



Demon`s Souls виглядає на PS 5 неперевершено

І тут на сцену виходить зворотна сумісність. Практично всі ігри з PS 4 доступні на PS 5. Деякі можуть працювати з обмовками, деякі зовсім відмовляються запускатися, але це стосується кількох ну вже зовсім екзотичних проєктів. Переважна маса популярних тайтлів працює без проблем. Тож на старті буде у що пограти, особливо тим для кого PlayStation 5 стала першою приставкою, а якщо ви ще й придбаєте підписку на PS Plus, то й взагалі отримаєте чималу бібліотеку найпопулярніших татйтлів з PS 4. Тут і Bloodborne, God of War, Days Gone, Mortal Kombat X, Batman: Arkham Knight та Resident Evil 7, і це лише поверхневий перелік, а ще ж ігри місяця.

4K, HDR та якість зображення

Стосовно стартової лінійки ігор саме для PlayStation 5, то кожна з цих ігор здатна продемонструвати переваги нового заліза. Щодо технологічних особливостей, то тут можна впевнено стверджувати, що перехід (навіть стрибок) від PS4 до PS5 вийшов більшим, ніж від PS3 до PS4. PlayStation 5 має повний набір сучасних атрибутів некстгену, тут і 4K (потенційно – 8K), HDR, надшвидкий твердотільний накопичувач (SSD), кадрова частота аж до 120, VRR. Що ж до любителів не лише ігор, але й відео контенту на приставках, то глядачі, наприклад, Netflix зможуть переглядати фільми у відмінній якості, це ж стосується і UHD Blu-Ray.

Загалом 4K це не така вже й новина для консолей, які підтримували її з 2016 року, те ж стосується і HDR. Але тепер UHD остаточно стало стандартом, і це видно на прикладі тих ігор, що вже вийшли, багато з них підтримують 4K з кадровою частотою 60. Сучасні гри стали все частіше надавати вибір між кращою графікою і кадровою частотою. Користувачі отримали можливість обрати між чіткими 4K і, наприклад, трасуванням променів та менш красивим зображенням, але в 60 fps.



Якість зображення на PlayStation 5 чудова

Sony Bravia для PlayStation 5

До речі, Sony перед виходом PlayStation 5 випустила спеціальну лінійку телевізорів Bravia з позначкою PS5 Ready. Ми протестували модель Sony Bravia KD-55XH9096, яка може похвалитися підтримкою 4К та HDR. Варто зазначити, що телевізор працює на тому ж потужному процесорі X1, що й моделі від Sony з 8К3. Він аналізує дані в реальному часі для поліпшення кольору, контрастності й чіткості. Відтак користувач бачить більше деталей у тінях на екрані телевізора з повним прямим підсвічуванням (Full Array LED) і отримає реалістичне зображення незалежно від кута перегляду.



Сучасний телевізор від Sony ідеальне рішення для PlayStation 5

В купі з PlayStation 5 виходить ідеальний тандем, який дає змогу повністю зануритися у будь-який ігровий світ та відчути, побачити і навіть почути його по новому. За звук тут відповідає система S-Force Front Surround, яка не потребує додаткової акустики для створення об'ємного звуку. Ця технологія робить звук різноспрямованим і разюче реалістичним.

Висновок

Справжнього "вау" ефекту від техніки сьогодні важко домогтися, однак PlayStation 5 справді вражає та дивує. То ж якщо у вас завалялися гроші зекономлені на поїздках за кордон через локдаун, ви можете витратити їх на ігрову консоль отримавши величезне задоволення від повноцінного занурення в ігрові світи.