Sony оголосила про вихід на ринок електромобілів і представила новий прототип

Корпорація Sony розкрила плани щодо виробництва власних електромобілів. На цьому ринку вона приєднається до інших техногігантів, які починали в сфері мобільних пристроїв – Apple, Xiaomi та Huawei.

Ще у 2020 році на виставці CES корпорація Sony Group оголосила про ініціативу VISION-S, спрямовану на розвиток мобільності, і показала на своєму стенді перший прототип електрокара. Того ж року компанія почала тестування на дорогах, а вже на CES 2022 розповіла про подальші плани щодо виходу на ринок.

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Що відомо

Для втілення своїх планів Sony Group Corporation створить новий підрозділ – фірму Sony Mobility – який і буде займатися розробкою електромобілів.

У своєму пресрелізі компанія показала прототип автівки Vision-S 02 у двох кольорах (дивіться головне фото), які є логічним розвитком попереднього покоління Vision-S 01.

Sony наголошує, що пріоритетом для компанії є безпека: для цього автівку оснастили 40 датчиками.

Як і продукти конкурентів, автівки Sony розпізнають та аналізують навколишнє середовище в режимі реального часу, з датчиками, встановленими на 360 градусів навколо автомобіля.

Ці датчики включають високочутливі CMOS-датчики зображення з високою роздільною здатністю і широким динамічним діапазоном, а також датчики LiDAR, які точно визначають тривимірний простір.

Датчики часу польоту (ToF) використовуються для забезпечення функцій моніторингу для аутентифікації водія та спостереження за пасажирами. Вони також підтримують інтуїтивно зрозумілі жести та голосові команди, призначені для покращення зручності використання інтерфейсу автомобіля.

Крім того, щоб створити середовище, яке відповідає уподобанням кожного користувача, автомобіль буде включати нову функцію, яка дозволить користувачам налаштувати тему дисплея та звуки прискорення та уповільнення автомобіля.

Опції машини, замків та налаштування користувача можна синхронізувати, зв’язавши транспортний засіб із хмарою за допомогою мобільного зв’язку, у тому числі й зв’язку 5G, який має низьку затримку, високу пропускну здатність та високу швидкість.

Присутня функція дистанційного керування машиною. Sony бачить дистанційне керування як важливу технологію в очікуванні настання ери автономного водіння. Щоб досягти цього, компанія, використовуючи власні технології, з квітня проводить експерименти з водіння, з’єднавши Японію та Німеччину за допомогою 5G і тестує технологію на Vision-S 01.

Sony бачить дистанційне керування як важливу технологію в очікуванні настання ери автономного водіння. Щоб досягти цього, компанія, використовуючи власні технології, з квітня проводить експерименти з водіння, з’єднавши Японію та Німеччину за допомогою 5G і тестує технологію на Vision-S 01. Динаміки на сидіннях створюють "тривимірне звукове поле". Додано сервіс потокової передачі, сумісний із "360 Reality Audio".

З'явилась можливість грати в ігри PlayStation за допомогою віддаленого підключення до консолі вдома, на додачу до можливості грати в потокові ігри через хмару.

Невідомо, чи буде виробник впроваджувати власну систему повного автопілота, чи поки лише обмежиться функцією дистанційного керування, однак Sony має великий досвід у виробництві датчиків для лідарів, які використовуються для систем безпілотного водіння, що може стати головною перевагою. Також компанія набила руку в сфері аудіосистем і розважальних систем, які займають важливе місце в автомобілях нового покоління.

Конкретні терміни випуску перших моделей для споживачів поки не названі.