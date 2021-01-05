Sony починає знімати PlayStation 4 з виробництва
Судячи з усього, компанія Sony починає знімати з виробництва консолі PlayStation 4, про це повідомляють власники японських торгових мереж. Раніше сама Sony зазначала, що у компанії немає планів з поповнення запасів PlayStation 4 у майбутньому.
Продавці японських роздрібних мереж почали повідомляти клієнтів про те, що вони більше не будуть поповнювати запаси PS4 на своїх складах "у зв'язку з припиненням виробництва", повідомляє 24 канал.
Цікаво PlayStation 5 майже в два рази обігнала продажі Xbox Series X/S
Це стосується відразу декількох моделей PS4:
- PS4 500GB Glacier White;
- PS4 1TB Jet Black;
- PS4 1TB Glacier White;
- PS4 2TB Jet Black;
- PS4 Pro 1TB Glacier White.
19 листопада вийшла нова приставка компані Sony – PlayStation 5. Наразі купити її просто прийшовши у магазин досить проблематично, а часом і зовсім неможливо, однак Sony обіцяє виправити ситуацію з дефіцитом вже найближчим часом.
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