Судячи з усього, компанія Sony починає знімати з виробництва консолі PlayStation 4, про це повідомляють власники японських торгових мереж. Раніше сама Sony зазначала, що у компанії немає планів з поповнення запасів PlayStation 4 у майбутньому.

Продавці японських роздрібних мереж почали повідомляти клієнтів про те, що вони більше не будуть поповнювати запаси PS4 на своїх складах "у зв'язку з припиненням виробництва", повідомляє 24 канал. Цікаво PlayStation 5 майже в два рази обігнала продажі Xbox Series X/S “Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”

・PS4 500GB Glacier White

・PS4 1TB Jet Black

・PS4 1TB Glacier White

・PS4 2TB Jet Black

・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX — Cheesemeister (@Cheesemeister3k) January 3, 2021 Це стосується відразу декількох моделей PS4: PS4 500GB Glacier White;

PS4 1TB Jet Black;

PS4 1TB Glacier White;

PS4 2TB Jet Black;

PS4 Pro 1TB Glacier White. 19 листопада вийшла нова приставка компані Sony – PlayStation 5. Наразі купити її просто прийшовши у магазин досить проблематично, а часом і зовсім неможливо, однак Sony обіцяє виправити ситуацію з дефіцитом вже найближчим часом.