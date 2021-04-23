Sony анонсувала оновлений кондиціонер для тіла Reon Pocket 2

Компанія Sony представила нову версію свого кондиціонера Reon Pocket 2, який кріпиться до тіла. Новинка зовні нагадує попередника. Однак, виробник удосконалив внутрішні компоненти.

Як каже виробник, девайс може забезпечити вдвічі більший рівень поглинання тепла. Це, відповідно, призведе до поліпшеного охолодження.

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Що ще нового у Reon Pocket 2

У новому кондиціонері виробник поліпшив захист від поту, що робить новинку більш придатною для виконання легких вправ.

Попередня модель була таким собі портативним пристроєм, призначеним для подорожей у спекотний день. Його пропонували використовувати разом зі спеціальною майкою.

Sony Reon Pocket 2 можна використовувати навіть під час спорту / Фото The Verge

У разі Reon Pocket 2 компанія Sony робить упор на більш універсальні варіанти використання, зокрема, під час гри у гольф. Компанія встановила партнерські відносини з такими брендами спортивного одягу, як Le Coq Sportif, Munsingwear і Descente, щоб зробити лінійку одягу для гольфу з кишенями для такого пристрою.

Sony також розробила спеціальний аксесуар для Reon Pocket 2 на шийному ремінці, щоб пристрій можна було носити зі звичайним одягом. Раніше доводилося купувати у Sony спеціальні сорочки з кишенями.

Ціна

Нова версія Sony Reon Pocket 2 вже надійшла в продаж в Японії. Його ціна на цьому ринку складає 138 доларів (3 900 гривень). Щодо продажу новинки в інших країнах – поки інформації немає.