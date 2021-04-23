Як каже виробник, девайс може забезпечити вдвічі більший рівень поглинання тепла. Це, відповідно, призведе до поліпшеного охолодження.

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Що ще нового у Reon Pocket 2

У новому кондиціонері виробник поліпшив захист від поту, що робить новинку більш придатною для виконання легких вправ.

Попередня модель була таким собі портативним пристроєм, призначеним для подорожей у спекотний день. Його пропонували використовувати разом зі спеціальною майкою.

Sony Reon Pocket 2 можна використовувати навіть під час спорту / Фото The Verge

У разі Reon Pocket 2 компанія Sony робить упор на більш універсальні варіанти використання, зокрема, під час гри у гольф. Компанія встановила партнерські відносини з такими брендами спортивного одягу, як Le Coq Sportif, Munsingwear і Descente, щоб зробити лінійку одягу для гольфу з кишенями для такого пристрою.

Sony також розробила спеціальний аксесуар для Reon Pocket 2 на шийному ремінці, щоб пристрій можна було носити зі звичайним одягом. Раніше доводилося купувати у Sony спеціальні сорочки з кишенями.

Ціна

Нова версія Sony Reon Pocket 2 вже надійшла в продаж в Японії. Його ціна на цьому ринку складає 138 доларів (3 900 гривень). Щодо продажу новинки в інших країнах – поки інформації немає.