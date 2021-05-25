На Сонці сталося 17 спалахів за два дні: коли земляни відчують наслідки

Телескопи зафіксували можливо найбільший за останні роки сплеск сонячної активності. За дві доби пляма AR2824 спровокувала 17 спалахів. Викинута у космос плазма долетить до Землі. Розповідаємо коли це станеться та які матиме наслідки для нашої планети.

У грудні 2019 року Сонце пройшло черговий мінімум активності в рамках свого 11-річного циклу. В середині 2020 року почався новий цикл. Активність світила почала зростати й проявлятися у вигляді сонячних плям, які стають джерелами спалахів різної інтенсивності, а також корональних викидів маси, рентгенівських спалахів і корональних дірок.

Цікаво Huawei серед лідерів: компанія звітує про діяльність в Україні та рекордні прибутки

Коли чекати наслідків

22-23 травня сонячна пляма AR2824, яка зараз знаходиться майже по центру сонячного диска, породила цілий ряд спалахів. За 24 години спостережень космічна обсерваторія SDO зареєструвала 10 спалахів С-класу і 2 спалахи М-класу. Разом з цим космічні апарати та наземні спостерігачі зафіксували викиди плазми під час цих спалахів.

Всього за дві доби було виявлено 17 спалахів. Це найбільший за останні роки сплеск сонячної активності.



Зображення Сонця, отримане 24 травня апаратом SDO. Пляму AR2824 видно вище центру сонячного диска, а AR2825 – справа / Фото NASA

Моделюючи поведінку викидів плазми, вчені передбачили, що речовина спалахів досягне Землі вже сьогодні, пізно ввечері 25 травня. Найщільніша частина викидів зустрінеться з Землею 26 травня близько 4 ранку за київським часом. Це спровокує помірну магнітну бурю. Вона може тривати кілька годин, викликаючи полярні сяйва, проте не перевищить другого рівня за п'ятибальною шкалою.

Самі спалахи не були рекордно сильними, крім того, напрямок викиду плазми трохи зміщений убік від Землі.