На Землі на відповідних територіях будуть спостерігатися полярні сяйва. В інших місцях планети можливі перебої зв'язку і збої в роботі супутникових систем.

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Що відомо

Сонячні спалахи були викликані надактивною сонячною плямою під назвою AR2975, яка з понеділка, 28 березня, генерує спалахи.

У результаті цих спалахів до Землі вирушили як мінімум два, а можливо, і три потоки сонячних частинок.

Перший прибуде вже сьогодні, у четвер, а принаймні ще один очікується в п'ятницю, 1 квітня.

Моделювання передбачає, що частинки можуть генерувати геомагнітні бурі рівня G2 або G3 (помірні), хоча полярні сяйва спрогнозувати досить складно.

Очікується, що 2022 рік буде відносно спокійним для Сонця в цілому, оскільки ми все ще на початку 11-річного циклу сонячної активності, що запустився в грудні 2019 року. На початку циклу зазвичай менше подібних спалахів. Активність повинна зрости в міру наближення до максимуму, який, за прогнозами, припадає на середину 2025 року.