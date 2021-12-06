Сонце – причина епідемій на Землі: дослідження

Сонце – це "джерело життя" на Землі. Зірка забезпечує нас світлом й теплом, що дозволяє існувати життю. Та світило, можливо, є причиною спалаху епідемій, які забирають тисячі та мільйони життів.

Сонце навіть стало одним з джерел води на Землі, що лише підкреслює роль світила у нашому житті. Та виявилося, що зірка "однією рукою дає, а іншою – забирає": у дослідженні, яке було опубліковано у березні 2021 року мовиться, що спалахи епідемій на Землі збігаються із 11-річними сонячними циклами. Й тому ми можемо передбачити наступну біду.

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Збіг світових епідемій з кількістю сонячних плям / Фото Environmental Science and Pollution Research

Детальніше про дослідження

Сонячна активність збільшується та зменшується з періодом приблизно 11 років. У період максимуму кількість сонячних плям значно збільшується, а у період мінімуму, відповідно, зменшується. Науковці порівняли кількість сонячних плям у періоди максимуму та мінімуму й спалахи епідемій. Як результат – практично повний збіг.

Пандемії аналізували у проміжку від 1750 року до 2020 року. До уваги бралися лише значні спалахи. Виявилося, що 27 із 36 світових пандемій збігаються зі значним збільшенням чи зменшенням кількості сонячних плям. Таким чином, говорять вчені, вони можуть спрогнозувати наступні вірусні спалахи у світі на наступні 110 років – відповідно до 10 наступних циклів сонячної активності.

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Як це працює?

У період максимуму сонячного циклу кількість плям на зірці зростає. Це спричиняє значне збільшення інтенсивності потоку сонячного вітру, який взаємодіє із Землею. Це може слугувати причиною локальних кліматичних змін чи мутації вірусів, які потім й стають причиною пандемій.

У період мінімуму кількість плям зменшується. Але це означає, що галактичні космічні промені стають набагато небезпечнішими, адже їхня інтенсивність зростає – раніше нас частково захищав від них сонячний вітер. Тепер же інтенсивна космічна радіація може ставати причиною мутації вірусів. А це, як і у випадку з сонячним максимумом, стає причиною пандемій.

Звісно, такі висновки авторів статті слід ретельно перевірити. Але, ймовірно, саме космічна радіація та цикли сонячної активності можуть виявитися причинами того, що з'являються все нові віруси.