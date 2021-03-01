На спільних слуханнях комітетів з нагляду і внутрішньої безпеки Конгресу США розглянули причини одного з найсерйозніших порушень безпеки в історії країни. У результаті цієї хакерської атаки на сервери компанії SolarWinds постраждало близько 100 компаній і 9 федеральних агентств США.

Однією з версій успішного проникнення хакерів розглядається витік пароля "solarwinds123", який використовувався співробітниками компанії для доступу до системи.

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Коментар компанії

Пароль ще у 2019 році виявив у вільному доступі в інтернеті незалежний дослідник з питань безпеки Вінот Кумар. Тоді він попередив компанію про небезпеку зламу сервера SolarWinds.

Колишній гендиректор SolarWinds Кевін Томпсон повідомив, що проблема з паролем була "помилкою, яку допустив стажист". Він не лише використав дуже простий пароль, але й примудрився особисто опублікувати його на GitHub. Служба безпеки виправила проблему, як тільки про неї дізналась.

That Github repo was open to the public since 17 Jun 2018 pic.twitter.com/SHUWaPXIeK — Vinoth Kumar (@vinodsparrow) December 15, 2020

Нинішній гендиректор SolarWinds Судхакар Рамакрішна повідомив, що цей пароль використали ще у 2017 році. Ні Томпсон, ні Рамакрішна не пояснили, чому компанія взагалі дозволяє використовувати настільки прості паролі.

У мене є більш надійний, ніж "solarwinds123", пароль, щоб мої діти не дивилися занадто багато відеороликів YouTube на своїх iPad,

— зазначила член Палати представників США Кеті Портер.

Вінот Кумар розповів CNN, що до того, як компанія закрила цю діру в безпеці компанії у листопаді 2019 року, пароль був доступний онлайн як мінімум з червня 2018 року. В цей час він зміг увійти в систему й розмістити на FTP-сервері SolarWinds, з якого клієнти отримували оновлення програмного забезпечення, власні файли.