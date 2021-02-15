Чіп PlayStation 5 розглянули під мікроскопом: фото

Фотограф та інженер Фріцченс Фріц, що займається дослідженням комп'ютерних чіпів, показав фотографію системи на чіпі, що використовується у PlayStation 5. Щоб зробити ці кадри, Фріц прибрав з чіпа рідкий метал системи охолодження, а потім скористався мікроскопом та інфрачервоною камерою.

Завдяки інфрачервоній камері можна дослідити будова частини чіпа, не заглядаючи йому всередину. На кадрах, зроблених Фріцченсом, досить непогано видно основні вузли системи, що об'єднує GPU і центральний процесор.

Цікаво Контроллер DualSense від PlayStation 5 може отримати аксесуар з додатковими кнопками

Чіп, зазначає Фріц, виглядає досить незвично. Дослідник вважає, що в основі системи лежить все-таки не повноцінна, а врізана архітектура Zen 2: тут бракує частини блоків математичного співпроцесора.

Фото чіпа PlayStation 5 під мікроскопом

Що відомо про чіп для PlayStation 5

Однокристальна система Sony PS5, відома як Oberon або Ariel, заснована на технологіях AMD. Вона включає ядра з архітектурою Zen 2 і графіку RDNA 2. Вісім ядер Zen 2 працюють на тактовій частоті до 3,5 ГГц, а 36 обчислювальних блоків RDNA 2 – до 2,23 ГГц.

Колега Фріцченса спробував припустити, які блоки видно на фотографіях. Передбачається, що за влаштуванням система дуже схожа на чіп Xbox Series, а деякі фрагменти архітектури успадковані ще від першого покоління RDNA.



Компонування чіпа PS5

Схоже, у мікросхемі відсутні деякі блоки фіксованої функціональності (Fixed Function Units, FFU), а також відсутні блоки множення-складання з одноразовим округленням (Fused Multiply-Add, FMA/FMADD). Ймовірно, Sony прибрала їх з метою здешевлення кристалу за рахунок видалення можливостей, які не особливо потрібні в ігрової консолі.