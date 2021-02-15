Чіп PlayStation 5 розглянули під мікроскопом: фото
Фотограф та інженер Фріцченс Фріц, що займається дослідженням комп'ютерних чіпів, показав фотографію системи на чіпі, що використовується у PlayStation 5. Щоб зробити ці кадри, Фріц прибрав з чіпа рідкий метал системи охолодження, а потім скористався мікроскопом та інфрачервоною камерою.
Джерело:Fritzchens Fritz
Завдяки інфрачервоній камері можна дослідити будова частини чіпа, не заглядаючи йому всередину. На кадрах, зроблених Фріцченсом, досить непогано видно основні вузли системи, що об'єднує GPU і центральний процесор.
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Чіп, зазначає Фріц, виглядає досить незвично. Дослідник вважає, що в основі системи лежить все-таки не повноцінна, а врізана архітектура Zen 2: тут бракує частини блоків математичного співпроцесора.
Фото чіпа PlayStation 5 під мікроскопом
Що відомо про чіп для PlayStation 5
Однокристальна система Sony PS5, відома як Oberon або Ariel, заснована на технологіях AMD. Вона включає ядра з архітектурою Zen 2 і графіку RDNA 2. Вісім ядер Zen 2 працюють на тактовій частоті до 3,5 ГГц, а 36 обчислювальних блоків RDNA 2 – до 2,23 ГГц.
Колега Фріцченса спробував припустити, які блоки видно на фотографіях. Передбачається, що за влаштуванням система дуже схожа на чіп Xbox Series, а деякі фрагменти архітектури успадковані ще від першого покоління RDNA.
Компонування чіпа PS5
Схоже, у мікросхемі відсутні деякі блоки фіксованої функціональності (Fixed Function Units, FFU), а також відсутні блоки множення-складання з одноразовим округленням (Fused Multiply-Add, FMA/FMADD). Ймовірно, Sony прибрала їх з метою здешевлення кристалу за рахунок видалення можливостей, які не особливо потрібні в ігрової консолі.
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