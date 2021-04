Собівартість супутникового комплекту Starlink 1500 доларів, але SpaceX продає його за 499

Кожен новий користувач сервісу Starlink для доступу повинен заплатити за комплект, що включає термінал, монтажний штатив і маршрутизатор, 499 доларів. Але собівартість такого комплекту становить 1500 доларів. Хто ж платить різницю?

Президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл розповіла, що спочатку собівартість призначеного для користувача терміналу для супутникового сервісу Starlink становила 3000 доларів, але потім її вдалося знизити до 1500 доларів. Проте компанія все одно продаватиме свої системи за 499 доларів. Різницю у тисячу доларів покриває сама SpaceX.

Коментар компанії

Ми не стягуємо з наших клієнтів повну вартість виготовлення цих терміналів,

– сказала Шотвелл.

Вона зазначає, що SpaceX "домоглася великого прогресу в зниженні вартості виготовлення" терміналів Starlink, зменшивши її вдвічі. Остання з виготовлених версій терміналу дешевша, ніж 200 доларів. Очікується, що протягом року-двох собівартість його виготовлення буде знижена ще більше.

Сьогодні учасникам програми бета-тестування сервісу Starlink під назвою Better Than Nothing Beta крім вищевказаної разової плати за комплект, який встановлюється вдома, необхідно щомісяця платити 99 доларів за доступ в інтернет.

Офіційних даних про кількість терміналів і бета-тестерів немає, але в лютому SpaceX зазначила, що Starlink налічує вже понад 10 тисяч користувачів у США і за кордоном.

Шотвелл також анонсувала, що технологія Starlink досягне глобального покриття всієї планети Земля вже через п'ять запусків.