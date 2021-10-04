Спеціалісти компанії TechInsights розібрали новенький iPhone 13 Pro і дослідили усі його деталі. Торішня дванадцята модель коштувала 548 доларів. Яку ж суму назвали цьогоріч, розповідаємо далі.

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Скільки коштує iPhone 13

У результаті дослідження з'ясували: собівартість смартфона – 570 доларів.

iPhone 13 працює на вже застарілому типі оперативної пам'яті. Чіпи RAM, встановлені в iPhone 13, виконані за типом LPDDR4X, тоді як на ринку вже якийсь час існує стандарт LPDDR5.

Графічні процесори у моделях 13 та 13 Pro ідентичні — вони відрізняються тільки кількістю ядер. В iPhone 13 і iPhone 13 mini встановлена графіка з 4-ма ядрами, а в iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max — з 5-ма ядрами.

Камери, як уже було відомо раніше, змінили у порівнянні iPhone 12. Ця модель мала ширину матриці 1,4 мікрометра, тоді як iPhone 13 уже 1,7 мікрометра. Що більший модуль, то більше світла здатна захопити камера – знімки виходять різкішими та створюють менше шумів.

Ширококутний модуль має розмір пікселя 1,9 мікрометра проти 1,4 мікрометра у 12 моделі.

Ціна iPhone 13 Pro стартує від 999 доларів. Тоді як собівартість смартфона, як уже зазначалося, приблизно 570 доларів. Різниця в 429 доларів є досить великою як для галузі, зазначає джерело. У ній закладена робота людей, логістика, реклама, дохід компанії та інше.

Нагадаємо, нову лінійку iPhone 13 презентували 13 вересня 2021 року. Новинки мають схожий з попереднім поколінням смартфонів дизайн, але дещо кращі характеристики. Зокрема, смартфони отримали новий процесор Apple A15 Bionic.