Собаки в Китаї отримують цифрові паспорти з розпізнаванням за відбитком носа

28 січня 2021 , 17:04
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У китайському місті Ханчжоу запустили нову послугу для власників собак. Вона дозволяє відшукати загублену тварину за відбитком носа, а також захистити свої права в разі крадіжки.

Джерело: Chinadaily

Власнику тварини потрібно лише завантажити спеціальний додаток від компанії Alibaba, сфотографувати ніс пса й отримати цифрове посвідчення особи.

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Як усе працює

Інформація про тварину надходить в загальну базу даних поліції, завдяки якій органи правопорядку зможуть ідентифікувати її, зустрівши на вулиці без господаря.


Інтерфейс додатку для фотографування носа собак / Фото Chinadaily

Ця послуга дозволяє:

  • допомогти власникам собак знайти втрачених або вкрадених улюбленців,
  • уникнути суперечок про власність,
  • скоротити кількість бездомних собак,
  • вирішити проблему нападу небезпечних собак на людей.

Сьогодні в місті проживає понад 100 тисяч незареєстрованих собак.

Такий спосіб безпечніший, ніж чипування, оскільки знижує ризик травмувати тварину до нуля. На жаль, з кішками цей метод не спрацює, оскільки їхній відбиток отримати складніше.