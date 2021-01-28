Собаки в Китаї отримують цифрові паспорти з розпізнаванням за відбитком носа

У китайському місті Ханчжоу запустили нову послугу для власників собак. Вона дозволяє відшукати загублену тварину за відбитком носа, а також захистити свої права в разі крадіжки.
Джерело: Chinadaily
Власнику тварини потрібно лише завантажити спеціальний додаток від компанії Alibaba, сфотографувати ніс пса й отримати цифрове посвідчення особи.
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Інформація про тварину надходить в загальну базу даних поліції, завдяки якій органи правопорядку зможуть ідентифікувати її, зустрівши на вулиці без господаря.
Інтерфейс додатку для фотографування носа собак / Фото Chinadaily
Ця послуга дозволяє:
Сьогодні в місті проживає понад 100 тисяч незареєстрованих собак.
Такий спосіб безпечніший, ніж чипування, оскільки знижує ризик травмувати тварину до нуля. На жаль, з кішками цей метод не спрацює, оскільки їхній відбиток отримати складніше.