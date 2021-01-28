Собаки в Китаї отримують цифрові паспорти з розпізнаванням за відбитком носа
У китайському місті Ханчжоу запустили нову послугу для власників собак. Вона дозволяє відшукати загублену тварину за відбитком носа, а також захистити свої права в разі крадіжки.
Джерело: Chinadaily
Власнику тварини потрібно лише завантажити спеціальний додаток від компанії Alibaba, сфотографувати ніс пса й отримати цифрове посвідчення особи.
Цікаво Telegram працює над імпортом чатів з WhatsApp та інших месенджерів
Як усе працює
Інформація про тварину надходить в загальну базу даних поліції, завдяки якій органи правопорядку зможуть ідентифікувати її, зустрівши на вулиці без господаря.
Інтерфейс додатку для фотографування носа собак / Фото Chinadaily
Ця послуга дозволяє:
- допомогти власникам собак знайти втрачених або вкрадених улюбленців,
- уникнути суперечок про власність,
- скоротити кількість бездомних собак,
- вирішити проблему нападу небезпечних собак на людей.
Сьогодні в місті проживає понад 100 тисяч незареєстрованих собак.
Такий спосіб безпечніший, ніж чипування, оскільки знижує ризик травмувати тварину до нуля. На жаль, з кішками цей метод не спрацює, оскільки їхній відбиток отримати складніше.
Поділитися новиною