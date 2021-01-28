У китайському місті Ханчжоу запустили нову послугу для власників собак. Вона дозволяє відшукати загублену тварину за відбитком носа, а також захистити свої права в разі крадіжки.

Джерело: Chinadaily

Власнику тварини потрібно лише завантажити спеціальний додаток від компанії Alibaba, сфотографувати ніс пса й отримати цифрове посвідчення особи.

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Як усе працює

Інформація про тварину надходить в загальну базу даних поліції, завдяки якій органи правопорядку зможуть ідентифікувати її, зустрівши на вулиці без господаря.



Інтерфейс додатку для фотографування носа собак / Фото Chinadaily

Ця послуга дозволяє:

допомогти власникам собак знайти втрачених або вкрадених улюбленців,

уникнути суперечок про власність,

скоротити кількість бездомних собак,

вирішити проблему нападу небезпечних собак на людей.

Сьогодні в місті проживає понад 100 тисяч незареєстрованих собак.

Такий спосіб безпечніший, ніж чипування, оскільки знижує ризик травмувати тварину до нуля. На жаль, з кішками цей метод не спрацює, оскільки їхній відбиток отримати складніше.