Snapchat вимкнув функцію "теплових карт" скупчень людей в Україні

Компанія Snap оголосив, що тимчасово відключає функцію "теплової карти" в Україні. Відтепер додаток Snapchat більше не показує, скільки знімків робиться у певних місцях. Компанія заявляє, що цей крок є "запобіжним заходом".

Як працюють "теплові карти"

Зазвичай на Snap Map відображає код кольору, що показує, скільки людей перебуває у даній області. Насправді це означає, що ви можете отримати приблизне уявлення про те, де зосереджені користувачі додатку Snapchat.

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Як це може допомогти

Хоча ці загальнодоступні дані зазвичай не мають особливого сенсу, адже очевидно, що більше скупчення користувачів буде у містах та центральних частинах де і так є великі скупчення людей, у сценарії воєнного часу, коли Росія може захотіти відстежувати евакуацію або переміщення громадян, вимкнення функції, ймовірно, має сенс.



Теплові карти Snapchat більше не працюють в Україні / Скриншот The Verge

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