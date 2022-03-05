Як працюють "теплові карти"
Зазвичай на Snap Map відображає код кольору, що показує, скільки людей перебуває у даній області. Насправді це означає, що ви можете отримати приблизне уявлення про те, де зосереджені користувачі додатку Snapchat.
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Як це може допомогти
Хоча ці загальнодоступні дані зазвичай не мають особливого сенсу, адже очевидно, що більше скупчення користувачів буде у містах та центральних частинах де і так є великі скупчення людей, у сценарії воєнного часу, коли Росія може захотіти відстежувати евакуацію або переміщення громадян, вимкнення функції, ймовірно, має сенс.
Теплові карти Snapchat більше не працюють в Україні / Скриншот The Verge
Як техногіганти допомагають Україні
- Інші компанії прийняли аналогічні заходи, щоб ускладнити відстеження переміщень українців – Google відключив інформацію про дорожній рух в Україні.
- На такий же крок пішла і компанія Apple, яка до всього ще й припинила продаж та постачання власної техніки у Росію і відключили Apple Pay.
- Apple також вдалася до цікавого заходу. На картах компанії Російське оборонне відомство назвали "Міністерством фашизму", що викликало істерику серед чиновників.
- Крім того, Google припинила продаж реклами у Росії, зокрема і на YouTube.
- Щодо Snap, то компанія також припинила показ реклами в Росії, Білорусі та Україні і не продаватиме рекламні місця російським організаціям.
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