До сервісів, що заблокували профіль Дональда Трампа, долучився ще один додаток – Snapchat. Сервіс назавжди заблокує акаунт Трампа після інавгурації обраного президента США Джо Байдена 20 січня.

Рішення про блокування сторінки Трампа у компанії прийняли ще минулого тижня, але зараз вирішили. що це блокування буде назавжди, повідомляє видання Axios.

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"В інтересах громадської безпеки та на підставі спроб Трампа поширювати дезінформацію, розпалювати ненависть і підбурювати до насильства, що є явним порушенням наших керівних принципів, ми вирішили назавжди закрити його акаунт", – пояснив представник компанії.

Там додали, що раніше акаунт Трампа порушив політику компанії десятки разів. І після кожного випадку додаток видаляв його вміст.

Хто ще заблокував Трампа

Раніше акаунти Дональда Трампа заблокували у соцмережах Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest і Spotify.

Додамо, що акаунти Трампа у Facebook та Instagram будуть заблоковані до кінця його президентського терміну.

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Після блокування сторінок, багато прихильників Трампа перейшли в соціальну мережу Parler. Apple і Google вже видалили цю мережу з магазинів додатків.