Десятирічна дівчинка попросила голосового асистента Alexa від Amazon порадити їй цікаву розвагу. У відповідь технологія запропонувала смертельно небезпечний челендж.

Джерело звернуло увагу на цю історію, якою поділилася Крістін Лівдал у Twitter. Публікація на цей момент зібрала майже 16 тисяч вподобань.

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Що сталося

Голосовому помічнику можна поставити питання: "Tell me a challenge to do" (Запропонуй мені челендж).

У відповідь той зазвичай пропонує вирішити якусь просту задачку або відповісти на питання вікторини.

Однак, коли дівчинка попросила Alexa який-небудь челендж, ШІ відповів їй наступне: "Завдання просте. Вставте зарядний пристрій телефону в розетку приблизно наполовину, а потім прикладіть пенні до відкритих контактів.

Пенні – грошова одиниця у вигляді монети у деяких країнах світу.

Лівдал розповідає, що перебувала в кімнаті в той момент і буквально закричала: "Ні, Alexa, ні!"

"Моя 10-річна донька просто попросила Alexa на нашому Echo підказати челендж, і ось що вона сказала"

Що ж сталося з Alexa? Річ у тім, що подібні технології віртуальних помічників зазвичай збирають контент з пошукових систем і сторонніх сайтів. Однак штучний інтелект не завжди вміє правильно визначати адекватність пропозицій, які дає користувачам. Цього разу небезпечна порада була взята з сайту, де обговорювалися небезпечні челенджі в TikTok.

Компанія відповіла й попросила авторку оригінального твіта звернутися напряму до служби підтримки, щоб з'ясувати обставини того, що сталося.

Довіра клієнтів є в центрі всього, що ми робимо, і Alexa покликана надавати клієнтам точну, релевантну та корисну інформацію. Як тільки нам стало відомо про цю помилку, ми вжили швидких заходів, щоб її виправити,

– сказали представники Amazon журналістам видання Indy100

Оригінальна публікація на сайті ourcommunitynews.com з’явилася в січні 2020 року і була частиною звіту про небезпечну тенденцію TikTok під назвою "челендж вихідних". Коли зарядний пристрій телефону наполовину вставлено в розетку, і монета торкається відкритого металу вилки, пенні створює іскри та потенційну небезпеку пожежі.

На щастя, все закінчилося добре. Дитина не стала виконувати запропоновані їй дії.