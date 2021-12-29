Джерело звернуло увагу на цю історію, якою поділилася Крістін Лівдал у Twitter. Публікація на цей момент зібрала майже 16 тисяч вподобань.
Цікаво Ігровий монітор Samsung Odyssey Neo G9 – майбутнє геймінгу
Що сталося
- Голосовому помічнику можна поставити питання: "Tell me a challenge to do" (Запропонуй мені челендж).
- У відповідь той зазвичай пропонує вирішити якусь просту задачку або відповісти на питання вікторини.
- Однак, коли дівчинка попросила Alexa який-небудь челендж, ШІ відповів їй наступне: "Завдання просте. Вставте зарядний пристрій телефону в розетку приблизно наполовину, а потім прикладіть пенні до відкритих контактів.
Лівдал розповідає, що перебувала в кімнаті в той момент і буквально закричала: "Ні, Alexa, ні!"
"Моя 10-річна донька просто попросила Alexa на нашому Echo підказати челендж, і ось що вона сказала"
Що ж сталося з Alexa? Річ у тім, що подібні технології віртуальних помічників зазвичай збирають контент з пошукових систем і сторонніх сайтів. Однак штучний інтелект не завжди вміє правильно визначати адекватність пропозицій, які дає користувачам. Цього разу небезпечна порада була взята з сайту, де обговорювалися небезпечні челенджі в TikTok.
Компанія відповіла й попросила авторку оригінального твіта звернутися напряму до служби підтримки, щоб з'ясувати обставини того, що сталося.
Довіра клієнтів є в центрі всього, що ми робимо, і Alexa покликана надавати клієнтам точну, релевантну та корисну інформацію. Як тільки нам стало відомо про цю помилку, ми вжили швидких заходів, щоб її виправити,
– сказали представники Amazon журналістам видання Indy100
Оригінальна публікація на сайті ourcommunitynews.com з’явилася в січні 2020 року і була частиною звіту про небезпечну тенденцію TikTok під назвою "челендж вихідних". Коли зарядний пристрій телефону наполовину вставлено в розетку, і монета торкається відкритого металу вилки, пенні створює іскри та потенційну небезпеку пожежі.
На щастя, все закінчилося добре. Дитина не стала виконувати запропоновані їй дії.