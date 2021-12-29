Джерело звернуло увагу на цю історію, якою поділилася Крістін Лівдал у Twitter. Публікація на цей момент зібрала майже 16 тисяч вподобань.

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Що сталося

  • Голосовому помічнику можна поставити питання: "Tell me a challenge to do" (Запропонуй мені челендж).
  • У відповідь той зазвичай пропонує вирішити якусь просту задачку або відповісти на питання вікторини.
  • Однак, коли дівчинка попросила Alexa який-небудь челендж, ШІ відповів їй наступне: "Завдання просте. Вставте зарядний пристрій телефону в розетку приблизно наполовину, а потім прикладіть пенні до відкритих контактів.

Лівдал розповідає, що перебувала в кімнаті в той момент і буквально закричала: "Ні, Alexa, ні!"

"Моя 10-річна донька просто попросила Alexa на нашому Echo підказати челендж, і ось що вона сказала"

Що ж сталося з Alexa? Річ у тім, що подібні технології віртуальних помічників зазвичай збирають контент з пошукових систем і сторонніх сайтів. Однак штучний інтелект не завжди вміє правильно визначати адекватність пропозицій, які дає користувачам. Цього разу небезпечна порада була взята з сайту, де обговорювалися небезпечні челенджі в TikTok.

Компанія відповіла й попросила авторку оригінального твіта звернутися напряму до служби підтримки, щоб з'ясувати обставини того, що сталося.

Довіра клієнтів є в центрі всього, що ми робимо, і Alexa покликана надавати клієнтам точну, релевантну та корисну інформацію. Як тільки нам стало відомо про цю помилку, ми вжили швидких заходів, щоб її виправити,
сказали представники Amazon журналістам видання Indy100

Оригінальна публікація на сайті ourcommunitynews.com з’явилася в січні 2020 року і була частиною звіту про небезпечну тенденцію TikTok під назвою "челендж вихідних". Коли зарядний пристрій телефону наполовину вставлено в розетку, і монета торкається відкритого металу вилки, пенні створює іскри та потенційну небезпеку пожежі.

На щастя, все закінчилося добре. Дитина не стала виконувати запропоновані їй дії.