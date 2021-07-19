Згідно з новим дослідженням, яке провели вчені з Університету Ньюкасла, Велика Британія, зміни клімату призводять до значного збільшення кількості інтенсивних штормів. Такі урагани мають низьку швидкість руху, що призводить до значного накопичення опадів та тривалого впливу потужного вітру на різноманітні поверхні. Своєю чергою, це призводить до того, що річки виходять з берегів, відбувають повені, негодою знищуються будівлі та відбувають інші численні руйнування.

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Детальніше про дослідження британський вчених

За оцінками вчених, до кінця століття кількість штормів, які мають низьку швидкість руху, може зрости у 14 разів. Саме наслідки таких ураганів ми бачимо в Німеччині та Бельгії. Шторми можуть призвести до дуже сильного накопичення опадів з руйнівними наслідками.

Науковці провели детальне комп'ютерне моделювання у Центрі Хедлі, Метеорологічне бюро Великої Британії. Були використані детальні пан'європейські кліматичні моделі, які дали змогу деталізувати атмосферу та краще зрозуміти наслідки ураганів.

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Автори дослідження впевнені, що саме збільшення викидів парникових газів призводить до росту чисельності ураганів. Немов цього мало, збільшується їхня сила. Це, ймовірно, відбувається через зменшення різниці температур між полюсами та тропіками.

Якщо раніше потужні європейські урагани, які повільно рухалися, можна було іноді побачити виключно на узбережжі Середземного моря, то цього року вони всією силою вдарили по Бельгії та Німеччині, викликаючи жахливі руйнування.

Науковці прогнозують, що зі збільшенням викидів парникових газів, збільшуватиметься й ареал, де будуть бушувати руйнівні шторми. До 2100 року ця область охоплюватиме всю Європу.