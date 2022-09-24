Відчуйте себе старими: смайликам виповнилося 40 років

Емоції – важливий інструмент комунікації і їх неймовірно важко передати у цифровому форматі це те, що неймовірно важко передати в цифровому форматі. Успішною спробою передачі емоцій у повідомленнях стали смайлики. Сьогодні ми використовуємо їх майже у кожному чаті, але 40 років тому перший смайлик з'явився на світ лише за допомогою кількох натискань клавіш.

Можливості були безмежними, коли ранній Інтернет вступив у свою нову роль цифрової terra incognita. З новими кордонами, які людство мало дослідити і заселити, одним з найбільших невідомих питань було те, як розвиватиметься мова в цьому новому просторі.

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Створення смайлика

Враховуючи втрачену можливість виражати емоції за допомогою візуальних сигналів, було б надто легко загубити сенс і людяність в сплетінні цифрових комунікацій. Тому, прагнучи більш ефективно передавати гумор (і його відсутність), професор Скотт Е. Фалман з Університету Карнегі-Меллона запропонував піктографічну ієрархію для розмежування спроб жартів на університетській онлайн-дошці оголошень (так званій "bboard").

У дописі професора від 19 вересня 1982 року, який з'явився об 11:44, зазначалося:

Я пропоную наступну послідовність символів для позначення жартів:

:-)

Читайте збоку. Насправді напевно, економніше маркувати те, що НЕ є жартами, враховуючи сучасні тенденції. Для цього використовуйте

:-(

З того часу, як це повідомлення було розміщено на дошці оголошень Карнегі Меллона 40 років тому, ми пройшли довгий шлях. Смайли з двокрапкою не одразу стали популярними, оскільки в 90-х роках Інтернет вийшов за межі університетів і армії і потрапив до домівок людей. Люди з домашніми комп'ютерами та підключенням до Інтернету могли розміщувати оригінальні смайлики, а також їх варіанти, такі як ;-) у вигляді підморгуючого обличчя та >:-( у вигляді сердитого обличчя.

Еволюція смайликів

Типографіка продовжувала розвиватися, оскільки в 1990 році були розроблені вінгдінги, що дозволили користувачам отримувати доступ до символів за допомогою клавіатури. Піктографічні зображення всього, від смайликів до пальців, що вказують на літаки та стрілки, тепер були доступні за допомогою одного натискання клавіші.

Фактично віндінги були видозміненим алфавітом – спеціальним шрифтом, який промальовував букву у вигляді символа.



Віндінги з'явилися на світ у 1990 році / Фото Wikipedia

Каомодзі також були створені як японський аналог смайликів Фалмана, з тією різницею, що читачам не потрібно було повертати голову. Користувачі каомодзі також могли вибирати з безлічі різних каомодзі, щоб зобразити одну і ту ж емоцію, наприклад, радість або розгубленість. Каомодзі були вперше розроблені десь у 1980-х роках, але в останнє десятиліття вони відродилися завдяки культурі мемів.



Каомодзі користувалися популярністю і у нас / Фото dev.to

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Зараз смайликам вже 40 років і хоч вони можуть здаватися старомодними, їх ще рано списувати. Ви можете думати, що сьогодні балом заправляють Emoji, але подивіться, що станеться, коли ви відправите у месенджері повідомлення зі смайликом :-) – він автоматично заміниться на , а в деяких випадках навіть на відповідну Emoji .