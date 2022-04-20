Смартфонів та іншої техніки у Росії вистачить до літа

Запасів смартфонів, імпортної електроніки та побутової техніки у російських магазинах вистачить до літа. Найгірші справи з побутовою технікою – зокрема, вбудована зникла майже повністю.

Таку інформацію російські ЗМІ отримали від джерел у мережах великих продавців техніки. Так, співробітник невідомої роздрібної мережі наголосив, що лише запасів iPhone та Mac вистачить тільки до червня.

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Зокрема, ноутбуків та комп'ютерів вистачить до серпня-вересня за умови, що до Росії приїде техніка, замовлена ​​взимку і яка зараз застрягла у Європі (шансів на це не багато).

Передбачити точно, коли закінчаться ґаджети, проблематично через зростання цін, а також через те, що наприкінці лютого – на початку березня попит на електроніку в Росії був ажіотажним, продажі ж у травні можуть різко просісти.

Що там по "іпортозаміщенію"

Деякі категорії буде вкрай важко замінити іншими брендами за короткий термін. Серед них преміальні моделі побутової техніки, флагманські смартфони, розумні годинники та ігрові консолі. Російський Мінпромторг повідомляє, що в достатку є лише така техніка, як:

холодильники,

пральні машини,

російські смартфони,

електричні чайники,

телевізори,

мікрохвильові печі,

газові та електричні плити з духовками.

Але ця інформація не точна, як і будь-яка інформація, яку продукують російські відомства.

Наразі Росії цілком реально загрожує серйозний дефіцит техніки. Країна наразі намагається розробити механізм паралельного імпорту з Туреччини, Казахстану та Узбекистану.