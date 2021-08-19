Смартфони на які варто почекати: цікаві ґаджети, що вийдуть у найближчі місяці

Здивувати когось новим смартфоном сьогодн справді не просто. Майже всі вони одинакові чорні прямокутники зі схожими функціями, які викликають мало інтересу. Однак серед тисяч клонів завжди знайдеться цікавий пристрій, який приверне вашу увагу настільки, що ним захочеться заволодіти. Сьогодні розповідаємо про 5 смартфонів на які варто зачекати, адже вони вас здивують.

iPhone 13

Зовсім скоро компанія Apple представить свій новий флагман – iPhone 13. З оглядну на те, що попередня версія смартфона отримала не так багато змін, варто очікувати, що у вересні Apple постарається здивувати користувачів новими функціями та можливостями.

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Варто очікувати кілька моделей, включаючи стандартну версію версію Pro, а також більш доступну версію iPhone 13 Mini.

Що зміниться в iPhone 13

У цьому році ми можемо побачити більш компактний чубок на передній панелі, а також інтегрований в екран Touch ID. Так зручніше розблокувати телефон в масці (хоча, якщо у вас є Apple Watch – це не проблема).

Судячи з усього, зовнішній вигляд нового iPhone зміниться не надто сильно.

З чуток, камери також отримують пристойну надбавку. Зміни торкнуться нічного режиму, ширококутної зйомки й зума. Зараз навіть 2,5-кратний зум iPhone 12 Pro Max не може зрівнятися з тим, що пропонує Galaxy S21 Ultra.

Щодо знімання відео – iPhone завжди був одним з еталонів індустрії, але зараз може отримати ще більш цікаві поліпшення із записом в режимі ProRes. Також можна чекати на можливість знімання відео з набором фільтрів та портретним режимом.



iPhone 13 представлять вже цієї осені / Фото LetsGoDigital

Google Pixel 6

Google офіційно анонсувала Pixel 6 цього місяця і дозволила дещо підглянути на дизайн не розкривши більш детальної інформації про пристрій. Однак вже відомо, що найважливішим його елементом стане власний процесор Google Tensor.

Google вже розповіла ЗМІ, що новий чіпсет отримає функції розпізнавання мови, живого перекладу і поліпшення фотографій. У поєднанні з можливостями обробки зображень, які може надати Google, поліпшення можуть дати просто фантастичний результат.



Смартфон Google Pixel 6 отримає власний процесор / Фото Google

Користувачів дещо здивувала камера на задній панелі, однак з огляду на останні тренди в дизайні різних пристроїв, вона не дивує більше ніж будь-яка інша камера. У Pixel 6 буде покращений датчик зображення, який може вловлювати на 150% більше світла тож користувачі отримають більш якісні знімки в умовах малої кількості світла. Підтверджено, що модель Pro включає 4-кратний оптичний зум.

Порушуючи традицію створення базової моделі і моделі XL, до Pixel 6 приєднається Pixel 6 Pro.

Samsung Galaxy S21 FE

Pixel 6 також стане одним з перших телефонів під управлінням останньої версіїз новими можливостями та дизайном

Не так довго залишилося чекати на доповнення нової лінійки смартфонів від Samsung – продовження торішнього Galaxy S20 FE. Новинка буде називатися Galaxy S21 FE і буде суттєво доступнішою для користувача ніж топові моделі серії. Остаточної інформації про дату виходу наразі немає, однак очікувати смартфон варто восени 2021 року.



Смартфон Samsung Galaxy S21 FE можуть показати вже цієї осені / Фото LetsGoDigital

Нагадаємо, що попередня модель – Galaxy S20 FE стала дуже популярною, тож виробник очікує на аналогічний результат з новим смартфоном. Інформації про пристрій наразі не багато, однак з кількох зливів стало відомо, що модель може отримати:

6,4-дюймовий дисплей;

потрійну задню камеру з поліпшеним 32 Мп сенсором;

швидку зарядку;

і вбудований сканер відбитків пальців.

Поки немає особливих чуток про ціну телефону, але Galaxy S20 FE коштував на 30% дешевше Galaxy S20. У цьому році такої різниці не буде, але приблизно на 20% розраховувати можна.

Microsoft Surface Duo 2

Дивний смартфон від Microsoft про який ніхто не просив і застосування якому, схоже, не може придумати навіть сама компанія з Редмонда. Пристрій дивує з першого погляду, однак дивує не революційним дизайном чи можливостями, а незрозумілими рішеннями.



Незвичний смартфон Surface Duo 2 від Microsoft / Фото Microsoft

Surface Duo від Microsoft – це незвичайний пристрій з двома екранами. Хтось навіть скаже, що в його подвійному екрані є певний потенціал, але питання софту залишається актуальним. Раніше Microsoft готувала для цього пристрою власну операційну систему Windows 10X, однак не так давно вона відмовилася від цієї ідеї та оголосила про випуск Windows 11, тож спеціальна версія нової операційки може бути реалізована і на цьому пристрої.

Так чого ж чекати від дивного смартфона Microsoft? Судячи з витоків Surface Duo 2 отримає потрійну задню камеру і більш високоякісні внутрішні компоненти, включаючи можливість роботи в мережах 5G. Але Microsoft також буде потрібно активізувати підтримку програмного забезпечення, щоб краще використовувати переваги унікального дизайну телефону.

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Samsung Galaxy S22

Можливо, говорити про цей телефон трохи передчасно, але згадати його варто саме зараз. Лінійка Galaxy S завжди була головним конкурентом iPhone. Тому вона і буде відбивати у нього покупців. Нехай це і буде лише на початку 2022 року. Зазвичай її показували в лютому-березні, але в цьому році термін прем'єри перенесли на початок січня. Можливо, в наступному році приблизна дата запуску збережеться.

Зараз є як мінімум кілька рендерів, які претендують на те, щоб показати великі зміни в топовій моделі Samsung наступного року з приставкою "Ultra". Поки рано стверджувати, що один з них точний, але ймовірність цього є.



Смарфтон Samsung Galaxy S22 покажуть у січні 2022 року / Фото LetsGoDigital

Як і у випадку з iPhone, схоже, що оновлення S22 можуть бути більше сфокусовані на камері. Є навіть натяки на 200-мегапіксельний датчик. Поки це складно уявити, як складно уявити і те, навіщо це потрібно, але подивитися було б цікаво.

Крім камери, ми не очікуємо серйозних оновлень або змін функцій. Та й сама камера найбільше зміниться тільки в Ultra-версії, але не в звичайних.