Лідери автономності: найвитриваліші смартфони 2021 року

Автономність смартфона – важливий аспект, для деяких користувачів важливіший навіть ніж продуктивність. Погодьтесь, яким би потужним не був ваш апарат, якщо він не дотягує до вечора на одній зарядці – це поганий показник. Найважливіші функції смартфона можуть знадобитися у будь-який момент і добре було б якби він працював. Пропонуємо добірку справжніх лідерів автономності 2021.

Визначати автономність смартфона за ємністю його акумулятора безглуздо. Попри те, що здавалося б логічно чим більший об'єм батареї, тим краще, все ж сьогодні найбільше значення відіграє оптимізація між внутрішніми елементами смартфона (залізом) та його програмною начинкою (софтом).

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Які смартфони живуть від зарядки найдовше

Експерти з лабораторії DxOMark, що спеціалізуються на тестуванні мобільних фотокамер, почали перевіряти також і енергоефективність смартфонів. У своєму першому тесті вони відібрали найбільш популярні моделі, лідерські позиції в якому посіли апарати під управлінням операційної системи Android.

Ось так виглядає перша десятка смартфонів з найкращою автономністю. Правда, зверніть увагу, що розташовані вони не зовсім по порядку:

Galaxy M1 – 73 години;

Wiko Power U30 – 80 годин;

Oppo Find X3 Neo – 45 годин;

iPhone 12 Pro Max – 49 годин;

Vivo Y20s – 69 годин;

Huawei P40 Lite – 50 годин;

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – 51 година;

OnePlus 8T – 45 годин;

Moto G9 Power – 64 години;

Galaxy S21 Ultra 5G – 48 годин.

Може здатися дивним, що перші місця займають в основному недорогі смартфони, тоді як флагманів в десятці лише кілька. Але це логічно. Річ у тім, що бюджетні апарати оснащуються низькопродуктивним залізом і прохідними дисплеями, які не мають багатьох енерговитратних фішок топових матриць.

Що й казати про ємність акумуляторів. Взяти хоча б Galaxy M51. У нього батарея має ємність 5000 мАг, тоді як у iPhone 12 Pro Max ледь перевищує 3000 мАг.



Найбільша батарея не завжди означає рекордну автономність / Фото Unsplash

Чому бюджетні смартфони живуть від зарядки довше

Експерти DxOMark випробовують смартфони у трьох сценаріях:

слабке навантаження (коли зі смартфона тільки дзвонять, дивляться відео і пишуть повідомлення);

середнє (коли до вище перерахованого додаються соцмережі, веб-серфінг і додаткові дзвінки);

та високе (коли на додаток до всього на смартфоні ще й активно грають в ігри).

За еталон береться час життя апарату при середньому навантаженні. Тобто у вашому випадку автономність може бути і більшою, якщо ви не сильно навантажуватимете свій смартфон, і меншою, якщо навантаження у вашому сценарії виявиться вищим.

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Тоді чому ж апарати, які живуть від зарядки довше, розташовуються у рейтингу нижче, ніж ті, які живуть менше?

Річ у тім, що місце у рейтингу присуджується не лише за показником часу автономної роботи, але й за сукупністю суміжних факторів. Наприклад, за швидкістю зарядки, стабільністю зарядки (коли швидкість підтримується на протязі всього процесу, а не просідає після 60 або 80%), підтримуваній потужності та іншим факторам. Ці показники не впливають критично на підсумковий результат, але можуть змістити смартфон на сходинку нижче або вище.